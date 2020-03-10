澳洲超市減限買廁紙數量由4條變2條　請埋保安駐守防客人打架

沃爾沃斯超市（Woolworths）於facebook專頁發表聲明，表示為了讓更多客人可買到廁紙，決定減少限購數量，由1人4條變成2條。 (Woolworths@facebook)

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沃爾沃斯超市（Woolworths）昨於fb專頁發佈聲明，表示了解現時疫情為民眾帶來不安，更開始出現廁紙搶購潮。他們又稱，為了確保有足夠貨量讓客人買到廁紙，故決定減低每人限購數量，由原本的4條變成2條。超市又表示，現時仍密切與廁紙製造商聯絡，以盡快獲得更多貨量供應。

早前位於悉尼丘洛拉區（Chullora）的分店曾發生民眾打鬥案，有3名女子竟因一包廁紙於超市內大打出手，事件源於一對母女因為在開舖後即衝到貨架搶滿一車廁紙，另一女子見狀，試圖從母女的手推車上拿取其中一包，結果發生爭執，事後更驚動警方到場處理。

近日再有網民光顧分店時，卻發現廁紙貨架旁竟有保安駐守，估計是防止同類事件再次發生。 (facebook圖片)

早前有民眾為了掃最多貨，更於沃爾沃斯超市（Woolworths）悉尼分店內打動出手

而近日再有網民光顧分店時，卻發現廁紙貨架旁竟有保安駐守，估計是防止同類事件再次發生。不過亦有客人近日投訴指，位於墨爾本的分店店員故意把廁紙放在香煙類櫃檯，讓客人無法大量購買，但超市發言人解釋，這並非官方措施，又稱唯一需要職員幫忙取出的貨品是搓手液。

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澳洲民眾出現超市搶購潮↓↓

另一超市Coles發言人近日接受當地媒體訪問指，已把限購數量減低至每人一條，因為考慮到老人家及部份人士未能購買大量廁紙，希望讓更多客人可購買廁紙。另兩超市包括Aldi及好市多Costco其後即「跟機」宣佈同類減量措施。

（Dailymail）

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