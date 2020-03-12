女兒輪椅被人攞去玩　大埔媽遍尋不獲上網求援　街坊出動搜索建功

不要亂拿別人的東西來玩，尤其是對人家極其重要的物品！有大埔家長指昨晚（11日）有數名青年把其女兒放在家門外的輪椅拿了去玩，她在邨內找了很久都找不到，沒辦法下求助網民幫忙留意，街坊出手最後發現輪椅位置，成功物歸原主。

該名媽媽表示日昨晚11時半左右，「有班小朋友攞咗我女女輪椅去玩」。（大埔fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名媽媽在facebook群組「Tai Po 大埔」發文，表示昨晚11時半左右，「有班小朋友攞咗我女女輪椅去玩」，她指本來輪椅是放在她家門口，但被那班15、16的青年拿走了，「班小朋友平時都會係大元邨平台玩」。

輪椅被拿走，該名媽媽在邨內到處尋找，但「搵咗好耐都搵唔到」，只好上網請網民幫忙留意。不久有網民貼出圖片，表示看到一架輪椅被放了在大埔中心巴士總站的天橋上，「好有愛」的大埔網民輪流報告輪椅的情況，並即時通知該名媽媽取回。

不久有網民貼出圖片，表示看到有一架輪椅被放了在大埔中心巴士總站的天橋上。（大埔fb圖片）

該媽媽其後再發帖，表示已尋回輪椅，並已經消毒，亦會買鎖鏈鎖好輪椅，她又大讚「大埔真有愛」。

不少網民認為把輪椅拿去玩的人太離譜，「輪椅都偷，人嚟？」、「真係玩到冇嘢玩咁」，亦有網民建議樓主下次要把輪椅保管好，「以防再有下次，一係放入屋，一係用單車鏈鎖實拎唔走，咁先唔使周圍揾」。

同場加映：大埔好人好事特別多！

+ 8 + 7 + 6