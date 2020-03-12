新冠肺炎| 病毒可損害睪丸影響生育？　泌尿科醫生：理論上嘅情況

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐，今日（12日）湖北省政府在「防控科普」一欄刊文，稱新型冠狀病毒雖然以感染肺臟和損害免疫系統為主，但同樣可損害睪丸，阻礙精子生成影響男性生殖能力，嚴重可導致不育，另外還會阻礙雄激素合成，影響男性性功能。內地專家提醒感染新冠肺炎的適齡男性，康復後要檢查生育能力。文章火速引起網民熱議，然而不久後這篇文章卻被下架。 泌尿科專科醫生葉維晉回覆《香港01》查詢指，新冠病毒導致不育屬「理論上嘅情況」，如果康復者太擔心可進行精液檢查，普通診所就做到，但萬一發現罩丸已無法製造精子，葉表示「無得醫，得個知字」。

湖北省人民政府今日刊出一篇題為「感染新冠肺炎的適齡男性應進行生育力檢查」的文章，內地專家指病毒可以損害睪丸導致不育。（湖北省人民政府網站截圖）

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新冠肺炎令市民人心惶惶，除了因為病徵不明顯，還擔心康復後會否有後遺症。湖北省政府今在網站刊文，提醒感染新冠肺炎的適齡男性應進行生育能力檢查。華中科技大學同濟醫院生殖醫學中心李豫峰教授團隊指，「新型冠狀病毒通過刺突糖蛋白（S蛋白）與宿主的細胞血管緊張素轉化酶2（ACE2）結合侵入細胞，引起組織損傷」。

雖然冠狀病毒現時以感染肺臟為主，但其實人體有很多器官表達大量ACE2，如睾丸、小腸、腎臟、心臟和甲狀腺等，其中睪丸表達大量ACE2，「集中在睾丸精原細胞、支持細胞和間質細胞」，全與男性生殖能力相關，影響精子生成及分泌雄激素，其中雄激素用來促進精子發生及維持男性第二性徵及性功能。

文章指雖然未有研究證實新型冠狀病毒會損害睪丸和男性生育能力，但新冠病毒和SARS病毒相似，即使未曾在睪丸檢測出SARS病毒，「但SARS感染仍可導致睪丸出現嚴重的免疫性損傷，引起睪丸炎」，造成生殖器相關細胞廣泛破壞。所以理論上新冠病毒可以損害睪丸，影響精子生成及雄激素合成，嚴重的會導致男性不育，雄激素不足更會影響性功能。

團隊建議康復患者，尤以想生育的男性，應在康復後測試精液品質檢查，及早處理。有內地網民看完後不禁問：「多少人下半身一緊？」又有人埋怨那些吃野味的人，大罵「一個人壯陽，全世界的閹割」。不過，文章其後突然下架。

泌尿科專科醫生葉維晉指，新冠病毒損害睪丸導致不育是理論上的情況。（資料圖片）

泌尿科專科醫生葉維晉接受《香港01》訪問指，曾有先例指病毒影響睪丸，小朋友生「痄腮」（流行性腮腺炎，Mumps），病毒有機會感染睪丸，影響製造精子的細胞，1至2%的男生長大後會不育，「但唔會死人」。

現時關於新冠病毒影響生育的說法，集中於病毒會影響受體，而該受體在睪丸有很多，所以理論上而言，新冠病毒可導致不育，不過他強調疫情當前，需要先擊退病毒，「首先救返條命先啦，其他遲啲」。他續指，患者一旦確診，病毒在身體運行是無法避免的，「會唔會走落去好難講」，故患者康復後如果擔心睪丸受損，可等半年至一年後做檢查。

要檢查生育能力，葉醫生表示康復者可做精液檢查，在普通診所就做到，費用只是數百元，可以檢查出精液量、精子活躍程度等，萬一發現睪丸已無法製造精子，「無得醫，得個知字」，但如果受影響的程度不嚴重，只是精子數量變少，男性仍可選擇做輔助生育。

此外，萬一男康復者出現性事不順的情況，如性功能下降、性慾降低、易攰等，亦可選擇到診所抽血驗睪丸酮、男性荷爾蒙，如果數值變低只需打針補充。不過葉醫生提醒，患者治療期間可能元氣大傷，身體需時候康復，性功能下降未必與雄激素有關。

目前香港的精液檢查，可查出精量、精子總數、黏度、PH值、精子活動力等，男性可用收集精液的器皿以手淫方式取出精液。據香港中文大學威爾斯親王醫院輔助生育技術中心的男科實驗室資料，男性收集精液前需禁慾2至7天。