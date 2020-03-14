【新冠肺炎】封城無阻意大利人雅興　露台合唱Jam歌開社區音樂會

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）席捲歐洲多國，意大利日前宣布全國「封城」，市民只可因工作、健康理由或緊急需要外出。面對「禁足」隔離，民眾未有因此消沉，反而苦中作樂，全國掀起露台大合唱的熱潮，他們高歌熱唱並手舞足蹈，希望可互相打氣，鼓勵鄰里共度時艱。

意大利日前宣布「封城」，全國民眾不得隨便外出，意外掀起露台大合唱熱潮。（Twitter影片截圖）

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Twitter最近流傳多段意大利人在自家露台把玩樂器，並且隔空高歌的影片。縱使各家民居應當局要求關上大門，但仍然無礙民眾的高昂興致。位於托斯卡尼區的西恩納市（Siena），某住宅區的大街在周四（12日）晚上空無一人，卻傳出待在家中的居民大合唱，甚至展示完美和音，猶如一個小型社區音樂會，藉此振奮士氣。

If your spirits are in need of a lift, here's a collection of the videos of Italian communities singing from window to window. The Sicilian accordion and tambourine band are particularly doing it for me. pic.twitter.com/CLqM82w44l — Paul Hughes (@PaulHughes01) March 13, 2020

受新型冠狀病毒疫情影響，意大利市面冷清：

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多段意大利民眾在家中露台載歌載舞的影片在網上瘋傳，其中一處樓高4層的公寓，多人彈奏手風琴、搖手鼓等，也有人只是以歌聲附和，並拿出手機拍攝。網民看到影片後紛紛讚好，祝福意大利人盡快度過是次難關，「保持積極的態度有助身心健康」，又開玩笑地留言稱「人生果然不能沒有音樂」、「原來男高音是這樣出來的」。

（Twitter）