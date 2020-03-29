自遊人生｜一文比較泰國日本生活成本　移民移居外地先要斷捨離

編按：泰國和日本都是香港人移民移居的熱點之一，但兩個地方與香港的實際分別有多大、生活上有什麼困難等卻不是所有人都知。有過來人就從衣、食、住、行4個方面與大家分享要注意的事項。

移民移居外地之前，先要執理家中物品，斷捨離是必須的過程。（Instagram：mariekondo）

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3.2 外國生活水平

如何?

搬運成本

去旅行前要收拾行裝，旅居同樣要花更大功夫去收拾。離開香港，收拾行裝時，我們奉行「簡單出行，輕裝上路」主義，意思是我們會盡量在離開前進行一場大型「斷捨離」，減少帶不必要的東西上路。

在我們從香港出發到泰國前的三個月，便把自住單位租出，然後將家俬電器送的送，捐的捐，最後收拾了20箱東西，當中6箱留在香港，14 箱寄到泰國。14 箱東西，對一家四口來說，說多不多，說少不少。

但要是你知道 14 箱裡面是放甚麼東西的話，你可能會覺得更神奇！當中有 5 箱是養生和靈性書籍；4 箱是水晶缽，銅缽等；3 箱是電腦和小型電器如榨汁機和攪拌機；餘下兩箱只是我們的高爾夫球球包。

沒錯，裡面沒有我們的衣褲鞋襪，更加沒有小朋友玩具和暑期作業！由於搬運需要一個月時間，我們覺得衣服都是隨身比較方便。不過，話雖如此，我們並沒有帶大量的衣物，總之夠我們約一星期使用即可。而且到達當地後，也可再作購買。

沒有這件物品仍可生活下去嗎？

事實上，我們發現很多東西都是身外物，是「想要」多過「需要」。從一個旅居地搬到另一個旅居地，有人會越儲越多東西，我們卻發現其實14箱東西裡面仍然有很多不必要的東西。行走過江湖，便會更清楚自己的需要，所以我們沒有越積越多，反而越運越少。到我們第三站搬去沖繩時，一家四口只運了10箱東西而已。

至於搬運成本，市面上，有多間國際搬運公司供選擇，有些更會提供搬運工人上門幫助入箱服務；當然如果你選擇自己打包的話，價錢就會比較便宜。另外，因應你需要搬運的數量、距離和搬運方法而收費。通常當你越運得多，就會有相應折扣。視乎你選擇船運還是空運，兩者價錢差距相當大。幾年前，我們從成都運東西到沖繩那一程就用了空運，運的東西比我們從香港用船運到曼谷少，但價錢卻貴三倍有多!

泰國的生活成本遠比香港低。（資料圖片）

泰國篇

食

泰國的物價低，普通在曼谷Food Court吃一碗泰國河或者泰式海南雞飯都是四五十泰銖（約十五港元），對香港人來說相對便宜。曼谷是一個要草根可草根，要豪華可豪華的城市。想吃得好一點，到五星級酒店食自助餐可以低至二百港元有交易。喜歡地道風情的，到夜市掃街，吃到飽都可能過不到二百泰銖（約六十港元）。由於在泰國出街用餐便宜，所以就算是泰國人也很少自己在家煮食，他們說仔細計算過後，覺得出街吃更抵，不用煮之餘最重要是不用清洗！

衣

衣物方面，也同樣是豐儉由人。不用做潮人的話，普通夜市買的上衣和牛仔短褲都是二百泰銖左右（約五十港元）有交易。離 Siam 市中心越遠， 價錢亦越平。

在夜市內，我看過最貴的衣服是一件皮褸，約二千泰銖（約五百港元）。 至於商場內的貴價衣物一般跟香港同價，但比便宜的一定是泰國的更便宜。

住

居住方面，泰國的住屋條件相當不錯，新落成的Condo設計通常很現代化，大部分自設私人會所、泳池、花園等等。不過新落成的單位開始越來越細， 比較適合來曼谷工作的單身Expat海外僱員。像我們這種家庭客則較嚮往有學校配套，可讓孩子有活動空間的居住環境。

當年在曼谷住的二千多尺獨立屋連二千尺花園都只是每月40000泰銖（約 10000 港元）而已。 雖然租金近年可能有調整，但漲幅絕對不能和香港比。如果去的是清邁甚至是清萊，價錢就會更加便宜，因為當地的物價始終不能與首都曼谷相比。

行

交通方面，住在曼谷的旅居人和外國旅客大多以BTS、MRT、Grab的士和電單車代步。要知道曼谷以塞車嚴重馳名，所以選擇自己開車的外國人比較少。不過如果你並非選擇曼谷，而是選擇沒有BTS、 MRT的清邁作為落腳地的話，可能你便需要自己開車了。

當你去得越多世界其他國家，你會越來越察覺到世上沒有其他地方能與香港交通的四通八達、選擇多元化、各適其適、快捷方便可比。

日本不少方面的成本與香港相約。（資料圖片）

日本篇

食

日本的物價比香港稍高。普通在商場Food Court吃一碗拉麵或午飯套餐連飲品要約1000日元起步（約 70 港元）。如果要找便宜的便當，便要到超市或便利店買，售價大約400日圓起步（約30港元）。雖然出外用餐費用不低，但日本食物一般製作精緻、好味道，所以性價比亦高，算是一分錢一分貨。

衣

衣物方面，要追趕名牌和潮流的，花費會和香港接近。不過，日本很流行新年售賣福袋或換季大減價，那時候你會「執」到很多便宜貨。若然你不用趕潮流，衣著著重舒適為上的話，其實商場時裝店賣的一件上衣都只不過是1,000日元起步（約七十港元），對香港人來說應該不會負擔不起。

住

居住方面，日本人流行住小小的Condo，和香港的接近。在日本，比較難找到願意租給外國人的業主，他們一般要你找一個當地日本人做擔保，要不然便需要額外花費找保險公司找委託人做擔保，情況較複雜。

我們當時很幸運，遇到一個本地人願意租給外國人，條件是一次過要繳交一年租金。由於很少本地人願意租屋給外國人，我們便二話不說立刻簽約。 有些外國朋友會選擇租小型單位，一般由五至七萬日圓起步。像我們這種嚮往可讓孩子有活動空間，住得靠近學校的家庭客，便會傾向想找獨立屋。 可惜日本的獨立屋租盤非常短缺，比泰國的選擇相對少很多。幸好我們最後仍租到一間約千八尺的獨立屋連一千尺花園，租金是每月十六萬日圓（約 12,000 港元）。

行

交通方面，住在東京大阪的，當然可以使用Metro地下鐵代步，但要是住在沖繩，就必須要有車代步。

在日本買車，並不如你想像般貴。如果你只是買二手車的話，一架只需要幾萬元港元起步。我們剛剛到埗時，剛好我們在這兒認識的地產代理很趕急要賣車，我們便跟她買了，而費用只需要一萬港元。當然，那只是一部代步用，車齡亦較大的車，而非最新型號的座駕。

在日本買新車亦比香港便宜，因為始終日本本身是造車國，在日本出車，只要你是買日本車，都會比香港便宜一半，免卻了在香港要繳交的入口稅。 養車亦很划算，因為不少日本住宅都是租屋送車位的，所以變相每月也不用交車位租金，節省很多。至於道路使用稅，在日本是每年一千港元以下，而香港，至少貴三四倍。離開日本時的處理亦非常簡單，因為他們的二手車市場蓬勃，可以輕易把車變賣。

不是沖繩沒有公共交通工具，而是班次疏落而且未必停在你要去的地方。 此外，乘坐的士是頗昂貴的選擇。由那霸機場到沖繩中部的車費，約八千至一萬日圓 ( 約六百至七百多港元 ) 一程，分分鐘比你買一張由香港飛沖繩的單程廉航機票還貴！

（以上是《自遊人生 旅居藍圖》的內容節錄）

書名：《自遊人生 旅居藍圖》，作者：岑皓軒、馬漪楠 （天窗出版社提供）

作者：

岑皓軒（Matt Shum）

旅居達人，玩樂修行者，獨立投資者，財經雜誌專欄作者，香港電台節目主持，英國倫敦帝國學院電子及電腦工程學士；崇尚綠色樂活主義（LOHAS），達致財務自由後，不再為錢工作，現時與太太及兩名兒子旅居日本沖繩。著有《劈炮吾撈》、《全家變泰》、《放養孩子──育出自學力》等。

馬漪楠（Isabella Summers）

旅居達人，玩樂修行者，香薰和聲療老師，財經及親子雜誌專欄作者，行政長官卓越教學獎獲獎教師，香港浸會大學視覺藝術管理碩士；三十多歲就毅然放棄穩定教席，提早退休，崇尚綠色樂活主義（LOHAS），做自己享受的事！著有《全家變泰》、《放養孩子──育出自學力》等。

出版社：天窗出版社

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。