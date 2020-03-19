【新冠肺炎】創意教女兒洗手重要性　芬蘭爸爸胡椒水實驗一睇就明

面對新冠肺炎COVID-19（又稱武漢肺炎）疫情，除了戴口罩外，勤洗手都相當重要，不過如何教導小朋友洗手的重要性，令家長相當頭痛。芬蘭一位爸爸就運用一個簡單而神奇的科學實驗，讓女兒緊記洗手能有效阻擋病毒傳播。

↓↓↓ 神奇小實驗逐格睇 ↓↓↓

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芬蘭爸爸Valokuvaaja Ari Mäkiö日前在facebook分享一段短片，只見桌子擺放着一盆撒滿胡椒的水，再準備另一碗肥皂水，接着他叫女兒將手指放入胡椒水內再拿出，手指都沾滿胡椒，其後將其手指擦乾淨，再叫女兒將手指沾上肥皂水後，將手指放進胡椒水內，此刻水中的胡椒竟神奇地自動散開了，女兒的手指並沒有沾到胡椒，藉此表達如果常常用肥皂清潔雙手，就能阻擋病毒傳染。

原來這個簡單的科學實驗是有關水表面的張力，因肥皂能破壞水的表面張力，由此可見它是一種很好的清潔劑。短片上載至今已突破140萬次觀看，近2.5萬人轉發，不少網民都大讚簡單又實用，「小孩子一直也不懂為什麼要一直洗手，看完影片就秒懂了」、「很吸引的幼稚園教材呢！」

↓↓↓ 同場加映：【6個一定要記得洗手的時刻】↓↓↓

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