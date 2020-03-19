新冠肺炎︳美國超市尿片被搶光　媽媽掩面哭訴：我該怎麼辦？

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）持續肆虐全球，不同國家都出現搶購潮，美國一名媽媽社交軟件抖音（TikTok）上載影片，顯示超市全部尿片都被搶購一空，面對空盪盪的貨架，她本來表現無奈，但後來掩面想哭，緊急地問「我應該怎麼辦」。

美國超市全部尿片都被搶購一空，面對空盪盪的貨架，惠特尼掩面哭起來。（抖音截圖）

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美國猶他州4孩之母惠特尼（Lauren Whitney）日前到當地的沃爾瑪（Walmart）為18個月大的女兒買尿片，但當她走到貨架前，發現適合女兒尺碼的尿片已經賣光。之後她自拍一段片記錄當時情況，片中她表示「瘋狂的人買光所有尿片，我應該怎麼辦」，忍不住哭起上來，稱「如果我不能像你一樣能買20包，我該怎麼給孩子尿片」。

影片在網上瘋傳，觀看人次高達520萬，不少人都認為恐慌性搶購影響真正有需要的人，「這種病毒不會殺死我們，這是一種貪婪。對不起媽媽」。惠特尼之後上載影片，感謝網民支持，她解釋拍這影片是想使人們意識到，恐慌性搶購正給一些無力去搶購的人造成問題。她又指自己經歷了「艱難的一周」，因此情緒激動。

惠特尼接受訪問表示，本來只打算將影片保留在草稿，但一時錯手發佈，一小時後她再打開應用程式，發現影片已被廣傳。她指之前自己去了其他幾家商店，但都找不到尿片，加上自己因為一些原因而被降職，令她一時忍不住哭起來。

【美國搶購潮】新冠肺炎疫情影響下，美國加州、紐約等多地的連鎖大賣場Costco出現搶購潮。圖為加州洛杉磯的分店，地上貨物被一掃而空。（Twitter「MrsGanas」）

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惠特尼稱自己一家是低收入家庭，丈夫是退役軍人還在讀書，她則在戲院做兼職幫補家計。影片引來部分網民惡意批評，例如說負擔不起就不應生孩子等，但亦有許多人想提供協助，想送尿片應急，惠特尼都一一回應，解釋已成功找到一些尿片。

她說最想帶出的訊息是，希望民眾大批搶購掃光貨架，一次掃十多二十盒時，應該想一想會連累其他家庭買不到。因為低收入家庭可能每隔兩周甚至一個月，等到發薪日才出門購物，不能像其他人一樣大手囤貨，呼籲市民掃貨時要顧及其他人的需要。