小丸子返學都要戴口罩！日本媽製可愛料理極貼地　呻口罩唔夠用

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球蔓延，日本亦愈來愈多人戴口罩防疫。有日本媽媽早前製作戴口罩的小丸子料理，提醒「大家要照顧好自己的身體」，引來不少人關注，不少網民感慨買口罩實在太難。

日本有媽媽因應多人戴口罩防疫，製作了口罩小丸子的雞蛋料理。（Instagram帳號「etn.co_mam」圖片）

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日本媽媽「えとにママ」育有3個分別11歲、9歲和7歲的女兒，平日愛為她們製作不同卡通造型的料理，受網民追捧，就連日本女性雜誌《Elle》以及出版社都有刊登其料理食譜。她不時在作品中注入生活題材，近日因應人人戴口罩防疫，她亦特別製作了口罩小丸子的雞蛋料理，十分貼地。

照片所見，荷包蛋上分別有「小丸子」、「小玉」以及「野口同學」的模樣，3人臉上俱有由芝士剪成的長方形口罩，寫實反映了當地學童近日的上課打扮。

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「えとにママ」在Instagram表示，其居住城市的藥妝店僅一天便賣光所有口罩，家裏的口罩存貨也只餘一盒，令她很憂心，又提醒「大家要照顧好自己的身體。」

帖子引起網民關注，獲得逾8700人讚好，有人慨嘆稱「（口罩）買賣雙方都好艱難！」，竟連任職藥妝店的人也指買不到口罩，可見缺貨情況相當誇張。另有網民大讚樓主的卡通料理有心思，指口罩小丸子很可愛。

（Instagram帳號「etn.co_mam」）