大馬女生偷睇手機發現男友係同性戀　怕逼佢出櫃同閨蜜訴苦都唔得

在愛情裡，有什麼比另一半出軌來得更受傷？我想，應該就是對方突然愛上同性吧？第一個念頭想必是：「既然他是同性戀，為何還要玩弄我？」曾經深愛的人彷彿變了一個樣；繼續交往是錯誤，果斷分手也有很多後續問題，包括如何和身邊的人交代分手的原因、兩個人的面子和隱私問題等等。

早前台灣網紅Sungevan洋洋在自己的YouTube頻道發布了與前女友Vanessa Liao的一個影片，內容說的是兩個人在交往4年多後，洋洋愛上了男人；如今兩人還是好朋友，Vanessa快出嫁了，這段感情也算有了一個美滿的結局。

在美國洛杉磯，一位96歲的老人布蘭克與妻子結婚67年，育有2個孩子、5個孫子女和一個曾孫。90多年來一直壓抑著性取向的他，在2016年向家人出櫃，但其實他的妻子很早之前就知道了他的性取向。即便布蘭克目前沒有同性伴侶，但他表示坦承讓他釋然了。

看到這兩個故事，很好奇女方的心情。深愛那麼久的人突然愛上了同性，該如何處理那複雜的情緒？

真實故事：偷看手機意外發現男朋友與其他男人曖昧 為免逼他出櫃無法找閨蜜訴苦……（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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自我封閉許久直到遇上未婚夫

問起阿勁當時不擔心炮灰到處去說他的是非嗎？阿勁說：「是我不對在先，而且這也是事實，如果炮灰跟朋友說了我也不會怎樣。」

這件事經過了約一個月，炮灰無法獨自承受分手之痛，才主動和閨蜜說出分手的主因，朋友很錯愕，也罵阿勁是個渣男。炮灰說：「我朋友都覺得我很衰，遭遇的事情很『drama』（戲劇化），其實我知道整件事不能完全怪他，但我不知道要如何調整心情，自我封閉了一段很長的時間，不想要男生靠近。」

她續道：「我覺得那些來追求我的男生是找我做實驗的，我不想再成為煙霧彈，甚至覺得身邊的男生都是同性戀。」直到2018年，炮灰的未婚夫出現，才讓她重新相信愛情。目前炮灰待嫁中，她也把這個經歷告訴她的未婚夫。她笑言：「我當時答應跟他交往的時候還說，如果這段還是遇到這種鳥事，我真的是衰到爆！他還跟我保證他是100%直男。」

你情願另一半出軌還是出櫃？（《翠絲》劇照）

感情路波折難免已經釋懷

為了這個採訪，阿勁和炮灰重新聯繫，炮灰表示自己從未恨過阿勁。「其實換個角度想，如果他出軌的是一個女生，我反而會更受傷吧？我竟然會輸給一個女生，那我會更不甘心；知道他喜歡的是男生，我就會覺得這錯不在我，只能怪運氣不好才會遇上他。」

炮灰說：「在感情路上誰沒有經歷波折，只是我的遭遇比別人『drama』一些而已，我認為在對的時間遇上對的人是很難得的事，我們也要感恩那些錯的人讓我學習到更多。」

如今兩方都各自找到屬於自己的幸福，對於這件事，兩個人都釋懷了。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：戲劇化的分手原因異性伴侶愛同性】