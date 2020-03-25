劉真遺照穿黑舞衣起舞　辛龍傷心別愛妻　告別片最後一幕勁揪心

台灣女星、「國標舞女王」劉真病逝，遺下出名愛妻的丈夫辛龍和4歲女兒，一直放不低的辛龍令外界擔心，他今日（25日）現身籌辦妻子的喪禮，據他在fb發的告別式通告，照片中的劉真穿上性感黑舞衣起舞，辛龍寫上「天地之間，翩然起舞，美麗說再見」，務求在愛妻最後一程盡善盡美。

辛龍為愛妻選了一張黑舞衣照，訴說對妻子的思念。（fb截圖）

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「22」這數字對劉真和辛龍別具意義，這是兩人的訂情日，在一起後每月22日都是他們的雙雙節，然後在最後一次的22日，劉真搶救不治，告別極愛她的丈夫和最愛的4歲女兒，令人心痛。

劉真的靈堂今天（3月25日）也特別選在下午14點22分開放粉絲悼念，辛龍經紀人吳宗憲公布影片《最美麗的天使》，寄託了辛龍對愛妻的無盡思念。

辛龍是娛樂圈中著名的寵妻狂魔，和劉真極其恩愛，每月22日為兩人定情日子，更會特別慶祝夫妻間獨有的雙雙節。（劉真Facebook）

片中絕美的劉真翩翩起舞，一顰一笑、舉手頭足都盡展魅力，中間一段插入了一段拍攝後的花絮，她說辛苦工作後要帶蛋糕和女兒分享，因為兩母女都一樣愛吃蛋糕，愛女之情令人心酸，在片段尾聲劉真瀟灑轉身，穿上高跟鞋翩然遠去，看得人很揪心。

據一直協助辛龍處理後事的余天和吳宗憲透露，辛龍一直走不出來，余天形容辛龍想不開，情緒在谷底，一直不知道自己要做什麼，而且也未告訴女兒媽媽已逝的事實，只說劉真去了很遠地方旅遊。

辛龍曾在訪問中，親述每月22日對他和妻子不一樣的意義。

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吳宗憲指，靈堂以劉真喜歡的粉紅色為主色，另有珍珠做裝飾，4月22日會再辦追思會。他希望辛龍可以慢慢走出來，對其情況很擔心，希望時間過去辛龍可接受愛妻離去的事實，「他們很相愛，辛龍為了劉真學唱的第一首英文歌是《Nothing's Gonna Change My Love for You》，靈堂也一直在播」。

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