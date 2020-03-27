的士車CAM片揭人妻偷食　如平民版安心事件　網民斥違私隱

網上瘋傳一段的士的車CAM片段，熱爆只因箇中涉及人妻出軌偷食，加上偷食男女疑似發生車震行為，全程無樣睇只有聲音，網民一樣食足花生，除了狠批該對男女偷食行為外，亦有不少人質疑的士司機放出片段，嚴重侵犯了乘客私隱。

網上瘋傳一段的士的車CAM片段，只因箇中涉及人妻出軌偷食，加上偷食男女疑似發生車震行為，全程無樣睇只有聲音。（網上影片截圖）

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片段在社交平台瘋傳，FB及WhatsApp同被攻陷，事件中一對男女上的士後往柴灣方向出發，其間女方向同行男子透露丈夫知道她出去飲酒，她只說要晚點回家，男方要求女方隨他回家，女方略見猶豫，「佢呢排check得我好緊」，男方死纏爛打下，女方終鬆口願陪他一會兒。

兩人其後在車內打我火熱，女方突高呼「唔好啦，返屋企先啦，司機會聽到呀」，其後聲線漸變氣息不穩，猛叫「唔好啦」引人遐想。正當男方猛烈進攻時，女方電話突然響起，原來其丈夫來電，令女方甚為驚慌，男方原阻女方接聽，但女方不敢，一接電話即稱呼老公為「Honey」，又扮正常聲稱正在尖沙嘴回家中。

男子見女方稱要回家，即死纏爛打要求女方別理老公跟她回家，甚至露骨稱「我想要」，但女方直指丈夫或是起疑近日經常追問其行蹤，只願退一步承諾翌日偷偷出來「應約」。

的士車廂情慾對話：

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這對男女其後轉談其他話題，表現稍為正常一點，女方其後下車表現依依不捨，還答應男方明天會穿裙子現身，男方則猶如孩子一般，要女方勾手指尾作實，其後女方下車片段完結。

不少網民大食花生，形容事件猶如「平民版安心事件」（即去年許志安黃心穎車內親熱事件），大鬧該對男女無恥，女方背叛老公，男方則明知女方為有夫之婦仍搭上有違道德，而且兩人車內親熱行為亦令人不恥，完全沒尊重自己和司機。

更有不少網民批評的士司機把片段公開，嚴重侵犯乘客的私隱，就算乘客行為過火，他可即時阻止，但沒理由散播片段，「車cam片唔係咁用喎」。

事實上去年「安心事件」後，個人資料私隱專員公署曾表示，的士屬半私人空間，司機理應告知乘客已啟動車CAM的攝錄功能，而且除非獲乘客同意，否則所得資料只限於收集時說明的目的，例如保安用途。假如的士安裝攝影和錄音裝置旨在識別個別乘客身分，並用作收集資料目的以外的用途，舉例如在網上披露等，司機都已可能侵犯乘客個人資料私隱，有機會違反《私隱條例》。