美國女留家避疫隔空搭訕鄰居：貓咪咩名？　暖心互動網民Like爆

減少社交活動對阻截新型冠狀病毒（COVID-19）傳播尤其重要，但賦閒在家無事做怎麼辦？美國紐約有女子就突發奇想隔空搭訕對面街鄰居，寫紙問對方家中貓咪的名字，很快便得到答案。貓奴鄰居後來將這段小互動分享到Twitter，讓網民大讚暖心，帖文爆紅後兩人更在網絡上相認，猶如「疫情下的小確幸」。

美國紐約某社區的鄰居最近「隔空對話」，搞笑互動由其中一人問對方家貓名字而開始。（「CTowersCBS」Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO美國新冠肺炎疫情肆虐，截至昨日（28日）累計超過12萬宗確診病例，逾2100人死亡。紐約州民眾在「禁足令」下減少外出，但在家中無聊卻變成另一難題，女子麗茲（Lizzie Bartelt）上周四（26日）看到對面鄰居家，經常有貓主子躺在窗邊大覺瞓，遂在紙上寫道「Hi！那隻白貓的名字是什麼？」並貼於自家的窗上。

這對紐約鄰居的互動，意外讓樓下另一戶住客加入，分享自己的貓主子名叫「Vanilla Ice」。（「LizzieBartelt」Twitter圖片）

對面鄰居克里斯（Chris Towers）在數小時後便有回覆，同樣將寫着主子名字「David Bowie」的白紙貼在窗上。克里斯其後拍照並上傳到Twitter，至今已吸引逾65萬個讚好、11萬個轉發。隨着帖文爆紅，麗茲本人很快便到該帖留言「相認」，並分享從她家窗戶看出去的照片。

不過最爆笑的是，克里斯樓下的另一戶鄰居，可能因同樣看到麗茲的發問，也樂在其中「玩埋一份」，在白板上介紹貓主子的名字「Vanilla Ice」。網民即紛紛在Twitter呼喚這戶人家：「快啲嚟相認啦！」

（Twitter）