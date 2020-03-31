新冠肺炎│印度警察伙藝術家製「冠狀病毒頭盔」　嚇市民不要外出

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情在世界肆虐，各國政府加強宣傳，增加民眾的衛生意識，印度清奈（Chennai）一名警察以特別的方式，向民眾宣傳要求他們乖乖留在家，他請藝術家朋友製作了「冠狀病毒頭盔」，並戴起來巡邏，「威嚇」民眾不要外出。

頭盔的造型十分奇特，在紅色的頭盔中，有多支向外伸出的棒，如冠狀病毒的形狀。（路透社圖片）

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在印度欽奈（Chennai）警察的巴布（Rajesh Babu）戴上「冠狀病毒頭盔」巡邏。頭盔的造型十分奇特，在紅色的頭盔中，有多支向外伸出的棒，如冠狀病毒的形狀。

頭盔是由巴布的藝術家朋友B Gowtham製作，他用破舊的頭盔、報紙和廢紙，花5小時做出來。取得上司同意後，巴布戴着它執勤，在道路和天橋上攔下人們，並向他們解釋留在屋內的重要性。

巴布戴着它執勤，在道路和天橋上攔下人們，並向他們解釋留在屋內的重要性。（路透社圖片）

人們對頭盔有不同的反應，有些人覺得這很有趣，有些人則感到很恐怖，巴布指「我們使頭盔看起來令人噁心和毛骨悚然，因為該病毒危及生命，人們應該知道這一點。」

對於有司機沒有認真對待他的勸喻，巴布稱他向司機表示，如果下次在路上再遇見他，會戴着「冠狀病毒頭盔」坐在他旁邊陪他回到家為止，司機立即承諾不會再出門。