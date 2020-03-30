疫情下取消101歲生日會　人瑞伯伯呃Like 26萬人祝賀　港人都有份

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「生日快樂呀，Owen伯伯！」活到百歲多難得，美國一名100歲伯伯在社交網頁舉牌，指3月31日是他的101歲生日，但疫情下生日會取消了，搞鬼的他希望網民給他10.1萬個like作為特別的禮物，極有愛的網民踴躍回應，齊祝他快樂安康。

歐文請網民給他10.1萬個like作為慶祝。（mhdksafa 　twitter圖片）

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這名人瑞伯伯叫歐文（Owen），社交平台Twitter和facebook都流傳着他面帶微笑，舉起白板的圖片，板上他介紹自己，並指3月31日是他的101歲生日，但因為隔離措施，生日派對取消了，他請網民給他10.1萬個like作為慶祝。

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照片引來網民熱烈的反響，在facebook有約10萬個讚好，在twitter亦有近16萬個心心，大批網民留言「生日快樂」，有來自英國、澳洲、香港等不同地方的網民，「來自悉尼的生日快樂，請保持健康」、「祝您一切順利，來自香港的祝願」，大家也花一點時間，給他一個最窩心的祝賀吧。

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