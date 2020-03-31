12星座｜唐綺陽預言2020年「還有2波大事發生」　這5類人最易出事

2020年以來重大事件不斷，除了新冠肺炎疫情肆虐、奧運延期，還有韓國「N號房」性剝削案件，緊接著名人相繼離世，包括高比拜仁（Kobe Bryant）墜機意外、劉真病逝、志村健感染新冠肺炎離世。星座專家唐綺陽預測「今年有三波」，緊接著未來還有兩波動盪衝擊。

星座專家唐綺陽預測未來還有兩波動盪衝擊。（Youtube@唐綺陽官方專屬頻道）

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唐綺陽分析，3月到5月是「創造歷史」的時間點，從3月30日到4月5日之間，將有重磅星象來襲，繼土星進水瓶，火星也在3月31日進水瓶，火土合相在水瓶，預測會發生民情、輿論在網路社群上會出現重大影響：「請大家繫好安全帶，會有更多驚奇的事要快速改變我們對社會的認知。」

此外，唐綺陽觀察，木星、冥王星合相在魔羯（山羊），這是有關「大錢、政府」的星象，預測會有國際性、影響經濟的緊急、激烈、攸關企業生死的事件發生，甚至擔憂會有重磅人物染病、致死。她說：「還記得我說今年有三波嗎？3至4月初是第一波，6月第二波，9、10月是第三波，現在只是第一波上演而已。」

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儘管時代動盪，唐綺陽認為舊秩序正在瓦解，卻也意味著「新秩序正開始建構」，對於無法出頭的人，現在則是竄起的好時機。她以台灣衛生福利部部長陳時中部長為例：「正是這場亂局，成了凸顯他管理能力的舞台，而一切始料未及。」緊接著週六還有「金星進雙子」的現象，焦點移到「雙子人、媒體、學生、老師、學校」，上述的人事物開始「有事」，並成為「關鍵焦點」。

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