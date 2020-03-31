2019冠狀病毒病（COVID-19）最先在武漢爆發，其後更在世界肆虐，近來歐美疫情嚴重，有海外華人和留學生紛紛回中國避疫，一個「外籍華僑沒臉回國躲疫」的懺悔片段在海外華人圈流傳，表示之前對疫情漠不關心，直至後來「瞬間，中國就成了讓世界嚮往的地方」。不過，有人找出他以前拍過影片，原來他根本不是外籍華僑，只是中國河北省唐山市一名臨時演員。

影片中該男子自稱是海外華僑，並對着鏡頭懺悔，表示自己沒有面子回中國。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

影片中該男子自稱是海外華僑，並對着鏡頭懺悔，表示自己沒有面子回中國。

+ 5 + 4 + 3

原來他是一名唐山臨時演員，更曾拍片痛斥海外華僑回中國，「國家有難你不到，回國投毒你有一套」。（網上圖片）

影片在網上流傳，卻引來很多質疑，有人認為他太造作，亦有人指背景出賣了他，「這種房門一看就是大陸的，歐美國家基本看不到」

後來，有網民找出片中男子的背景，原來他是一名唐山臨時演員，以「唐山笑狼」之名活躍於抖音等影音平台，常拍攝不同類型的短視頻，還曾拍片痛斥海外華僑回中國，「國家有難你不到，回國投毒你有一套」。

有網民稱男子演技太浮誇，「什麼演員？戲子而已！」、「這演技不行啊！他的收入肯定不好！」。