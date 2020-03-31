阿叔港鐵車廂內公然伸手入女伴褲內狂摸　猥䙝行為令網民嘩然

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續肆虐，不少港人都自動自覺提高衛生意識，保持1.5米社交距離。不過近日多個網上群組瘋傳影片，顯示一名中年男子公然於港鐵車廂內作出猥䙝行為，以座位掩護，一手擁着女伴，一手伸入女伴的褲內狂摸，旁若無人的動作令人嘩然。

多個網上群組瘋傳影片，顯示一名中年男子公然於港鐵車廂內伸手入女伴的褲內狂摸，引來網民嘩然。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」影片截圖）

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多個網上群組近日瘋傳影片，可見一名身穿深藍色風褸、戴上口罩的中年男子偕同穿上運動裝的女伴乘搭港鐵，兩人一同坐於最側邊的座位，男子緊緊擁着女伴，讓她倚在其懷內休息。不過影片可見，男子竟以座位掩飾，從後伸手進女伴的褲內狂摸，甚至令女子扭動腰部，旁若無人。

男子以座位掩護，一手擁着女伴，一手伸入女伴的褲內狂摸。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」影片截圖）

影片令大批網民嘩然，不少人驚呼「好核突」、「兩個加埋都過百歲，仲做得出」、「為老不尊」、「返屋企啦，唔好喺呢個疫情仲要增加人哋負能量啦」，而上載影片的網民也直言，希望兩人「做之前做之後一定要用酒精搓手液清潔雙手」。

根據港鐵附例28H（1a）條，任何人於鐵路處所之上鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為，即屬違反附例，可被罰款5000元。