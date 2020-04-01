【新冠肺炎】朝鮮驚傳用長釘封門隔離疑似患者　一家5口失救慘死

新冠肺炎（COVID-19）疫情在世界肆虐，朝鮮是最早宣布停止所有旅客入境的國家，不過由於資訊封鎖，外界難以知道朝鮮疫情的真實情況。南韓《朝鮮日報》根據消息人士表示，一個一家5口的朝鮮家庭出現疑似新冠肺炎症狀，被強制居家隔離，當局更將其大門釘死，最終因為沒有得到適切救治，全家死在屋內。

朝鮮是最早宣布停止所有旅客入境的國家，不過由於資訊封鎖，外界難以知道朝鮮疫情的真實情況。(北韓中央電視台圖片)

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朝鮮聲稱沒有出現新冠肺炎確診和死亡病例，但《朝鮮日報》報道情況未必如此，根據熟悉朝鮮內部情況的消息人士表示，在朝鮮一旦出現新冠肺炎疑似症狀，必須在家中隔離，並用長釘封門防止他們出門。

上月初在朝鮮咸鏡北道首府清津市，有一家5口就被隔離在屋內，包括從煉鋼廠退休的老夫婦及他們的女兒、女婿與孫子，不過因為被隔離的情況下，沒有得到治療，最終一家人慘死家中。

金正恩3月2日及3月9日視察活動，未有穿戴包括口罩在內的防護裝備。(資料圖片)

報道指，朝鮮政府正實施隔離和控制人員移動的措施，如要前往其他地區需同時持有通行證和衛生防疫證，很多外國人也被禁止出境和限制出行。朝鮮獲得中俄提供的檢測盒，以平壤為中心開始檢測，並驗出不少陽性病例。

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