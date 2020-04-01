張曦雯爆同居男友自我隔離　網民批睇《法證先鋒IV》結局無戴口罩

張曦雯拍攝《法證先鋒IV》後人氣急升 ，連日出席多場公開活動，新冠肺炎(COVID-19)疫情下她卻未有戴上口罩。日前出席活動她自爆同居外籍男友因健身室出現確診者，為安全計正自我隔離，兩人在家不見面不同房以保安全，網民 獲知消息擔心其健康，但也批評她不帶口罩的行為隨時危及別人，「睇大結局嗰晚，好多人戴佢都冇戴口罩，千祈唔好變睇劇群組!」，大家都勸女神日後出入，還是戴回口罩吧。

《法證先鋒IV》上周大結局，台前幕後人員齊集將軍澳電視城一齊睇，張曦雯無戴口罩。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

無綫女藝人李君妍家屬初步確診新冠肺炎，她有份拍攝的《姊妹淘》即停外景，拍劇也要另作安排，曾接觸者人人自危，其中「阿雪」孫慧雪也要先自我隔離與BB暫時分離，可見藝人一旦出事，影響巨大。

近日因拍《法證先鋒IV》熱爆的張曦雯，連日出席多個活動，無懼疫情的她未有戴上口罩，惟她自爆因曾有新冠肺炎確診者到過外籍男友去開的健身室，為安全計男友正自我隔離14日：「我哋喺屋企都Facetime，佢自己一個睡房同洗手間，食飯就放佢門口，有時佢想講嘢就會開個窗聽佢把聲。」

張曦雯男友（左）十分健碩，近日因健身室曾有確診者，正在自我隔離中。（IG圖片）

網民獲知消息擔心女神健康，即時想起《法證先鋒IV》上周大結局，台前幕後人員齊集將軍澳電視城一齊睇，張曦雯同樣無戴口罩，當時拍攝的大合照中，不少演員口罩示人，但也許因為貪靚，部分女演員如張曦雯、朱晨麗、陳煒等 都未有戴口罩，令人憂慮一旦感染，幾名女星都有危險，「隨時變睇劇群組」。

+ 4 + 3 + 2

有網民認為就算張曦雯同居男友沒自我隔離，現在情況為己為人，她出入都應該戴口罩，有人為女神辯解，不排除她也外國人思維對戴口罩未夠重視，不過大家都力勸女神，「而家好戴返啦！」。