【新冠肺炎】澳洲華裔夫婦送口罩予區內長者　鄰居竟接連送上驚喜

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，各國均出現口罩荒，一對華人夫婦日前自發從中國採購口罩分發予社區內的獨居老人，想不到之後接二連三收到鄰居回贈的驚喜。

夫妻將從中國採購的口罩包好，分發給鄰居。（網上圖片）

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好心送口罩的華人夫婦居住的社區已有確診個案，眼見區內有很多獨居老人，於是決定分裝自己從中國採購的口罩，並寫上紙條，提醒他們口罩的使用時間和寫上姓名，之後悄悄把口罩放在鄰居的花園、門前、信箱等等。

有鄰居就從車上搬出西瓜和一些蔬菜放在他們門口。（網上圖片）

夫婦本來不望回報，沒想到接下來的事令他們既驚喜又暖心。有鄰居收到口罩後，向他們當面致謝；有人就從車上搬出西瓜和一些蔬菜放在他們家門口；有鄰居送上鮮花和感謝卡；還有一個白髮蒼蒼的鄰居伯伯竟悄悄拉來剪草機，幫他們修剪屋前的草坪。

不少網民都指夫妻和鄰居的互動非常暖心，「遠親不如近鄰，人們本來就應該以友善相互對待」、「希望這些善良的人都能健康長壽」、「好人有好報！」

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