好人好事變細思極恐！12歲女擔心捐頭髮給病人會被這樣嫁禍超嚇人

小朋友的童言童語總是充滿趣味，令大人會心微笑，不過有時他們的「老積」想法亦會令人哭笑不得。網上流傳圖片，稱有網民與12歲姪女日前談及捐頭髮予病人的事，沒料姪女一個天真問題細思極恐，震驚一眾網民。

有網民與12歲姪女談及捐頭髮予病人的事，沒料對方一個天真問題細思極恐。（資料圖片）

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facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」流傳截圖，指有網民與姪女談及捐頭髮予癌症病人作假髮的事，本來好人好事正是教育孩子的好機會，但年僅12歲的姪女一個天真問題，卻令網民震驚不已，「姪女突然問我：『如果我把我的頭髮捐給癌症人士當假髮，他們犯了法後會不會因為我的頭髮留在現場而嫁禍給我？』」。

姪女的問題引來不少網民熱議，直指她想法與真實年齡不乎，估計她或是看太多電影及電視劇，才會有這想法，「12歲唔諗吓點收兵，諗埋晒啲咁嘅問題」、「長大後不得了」、「不如諗下宇宙起源」。亦有網民指，今時今日的青少年很早熟，12歲已接觸不少資訊，故懂得發問其實是好事，「多層次思維」、「如果真係個小朋友問，佢都好叻，值得欣賞」。

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