動物之森｜大阪電器鋪限量發售主機加遊戲　民眾排長龍逼爆門口

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本疫情依然未止息，多個縣市知事早前呼籲民眾週末盡量減少外出，不少人困在家中只好打機，令近日任天堂遊戲機Switch及其大作《集合啦！動物森友會》（動物之森）幾乎賣斷市。而大阪一大型電器店於上周六（4日）限量發售Switch遊戲套裝，當中包括《動物之森》，結果大批民眾一窩蜂湧去門口排隊，人龍更長到打蛇餅，場面非常「墟冚」。

大阪一大型電器店於周六限量發售Switch遊戲套裝，當中包括《動物之森》，結果大批民眾一窩蜂衝去門口排隊，人龍更長到打蛇餅。（Twitter圖片）

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位於大阪梅田的大型電器店「Yodobashi」上周六貼出公告，指有Switch及其遊戲套裝的補貨公開發售，包括《健身環大冒險》及《動物之森》連Switch主機套裝，價錢分別是8330日圓（約592港元）及39550日圓（約2811港元）。由於數量有限，故以先到先得形式，派籌以示公正，結果當地大批民眾得知消息，無懼疫情衝去門口排隊，人龍長到不斷打蛇餅。

不少人亦在Twitter打卡，表示正在排隊購買心頭好。相中可見，人龍不見盡頭，由店門口延伸至店內，而且人與人之間距離非常近，部份排隊人士甚至懶理疫情無戴口罩。

公告指有Switch及其遊戲套裝的補貨公開發售，包括《健身環大冒險》及《動物之森》連Switch主機套裝，價錢分別是8330日圓（約592港元）及39550日圓（約2811港元）。（Twitter圖片）

有成功購買Switch的網民大曬戰利品，表示排了數小時終於買到非常開心，但亦有人感到不滿，批評店鋪其實只有少量補貨，早前補貨亦很快派畢所有籌號，令大批人在門口苦等後無法購買。

不過有網民坦言，電器店今次的開賣活動有可能增加傳染機會，有人更無戴口罩排隊，情況令人擔憂，「網上發售不就好了嗎」、「每次吸引大量人排隊太不應該了」、「請那些不戴口罩的人為他人健康著想」。

（Twitter）