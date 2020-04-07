稱外地港返港確診者要遊戲機解悶　前線醫生批無防疫意識

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港昨日（6日）新增24宗個案，累計突破900宗，達到915宗，當中大部分為外地輸入個案。有自稱為Dirty Team成員的醫生日前匿名發文，狠批有外地返港的確診者入院後不太合作，而且部分患者家人抗疫意識亦低，竟要求送遊戲機及樂器到隔離病房供患者使用，或令病毒殘留物品，待他們出院後恐有傳播風險，種種不合作行為令樓主直言「怒不可言」。

新冠肺炎持續肆虐，有自稱前線醫生發文透露部分確診者不願合作。圖為示意圖。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Facebook專頁「HA Secrets」的一個投稿帖文近日於網絡瘋傳，一名自稱為Dirty Team成員的前線醫生發文，透露「dirty ward入面令人怒不可言的事實」。他指出，近期從外國返港的留學生及持香港身分證的外國人中，「差唔多10個入面有至少7至8個都中」，指該批確診者大多因「原國防疫差而逃返香港」，不過當中有部分病人卻不合作配合治療。

樓主指有外地返港確診者沒有防疫意識，亦沒有抗疫意向。圖為示意圖。（資料圖片）

樓主稱，部分確診留學生不明白染病的嚴重性，但最令人奇怪的是「佢哋屋企人都係陪住一齊癲」，指有病人的家屬竟要求護士幫忙送樂器及日本電子遊戲機到隔離病房內，讓他們玩「最新的動物無人島game」。樓主直指此舉或會令病毒留於物品上，「用消毒火酒抹都未必抹得乾淨啩？佢再之後出院時帶住返出去社區令他人再受感染？」。

樓主稱，部分確診留學生不明白染病的嚴重性，惟其家人竟也一樣。圖為示意圖。（資料圖片）

樓主直言，不明白該批「所謂『香港人』」返港的原因，「佢哋無防疫意識又無抗疫意向」，稱3月初本港建立的防線本來稍有成效，大呻：「點解我哋真係local的香港人要俾呢班害事的『香港人』搞壞晒？」

+ 4 + 3 + 2