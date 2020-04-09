新冠肺炎｜日紀錄片導演拍攝南京抗疫日常　超嚴密隔離惹網民熱議

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，內地疫情仍是全球為所關注。一名住在南京的日本紀錄片導演竹內亮，拍片紀錄南京自疫情爆發以來的前後對比，以及前線人員的抗疫措施。結果片段不但獲日本富士、朝日、TBS等電視台播放，更在日本Twitter瘋傳，不少日本網民看後表示震撼，但認為國情不同，但很難做到內地的超嚴密隔離。

住在南京的日本導演竹內亮近日成為日本Twitter熱搜對象，他早前拍攝紀錄片《感染者0的城市》，講述南京由疫情開始以來的情況。（微博片段截圖）

住在南京的日本導演竹內亮近日成為日本Twitter熱搜對象，他早前拍攝紀錄片《感染者0的城市》，紀錄南京由疫情開始以來的情況，表示在2月最惡劣時期街上幾乎空無一人，馬路不見汽車經過，只有無人機不斷在空中宣揚防疫口號，南京猶如死城一樣。

最近竹內亮再上載第2集，可見當地已逐漸回復正常，更多民眾外出賞櫻花或吃飯，馬路亦大塞車，與一個月前的景況大相徑庭。今次他訪問了當地各界在過去1個月如何嚴密防疫及協助民眾抗疫，如何令這個住了850萬人的城市順利克服疫情。

當地已逐漸回復正常，更多民眾外出賞櫻花或吃飯，就連馬路亦出現大塞車，比起一個月前的景況大相徑庭。（微博片段截圖）

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他首先訪問負責隔離入境者的酒店，職員指酒店制定不少臨時措施，包括在各房門口放置膠椅送飯盒、關掉部分中央冷氣，甚至設立地方讓檢疫的醫護人員更換防護衣，而且必須根據風向調整位置，避免病菌被吹出。

酒店業抗疫措施↓↓

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另外，片中亦訪問超市負責人，他指為確保有足夠日用品供應，採購部不斷蒐羅更多貨品，包括紙巾、消毒用品、食糧等一個月前經常被搶光的貨品，但因為政府下令所有超市必需確保貨源，現時供應已回復正常。

超市負責人又透露，一個月前每日接下800至1000份送貨訂單，現時市內回復正常後，則降至每日500宗。他們更貼心地調低運費至每筆4元人民幣（約4.4港元），讓民眾可以足不出戶亦能買到日用品，減低感染風險。

南京超市貼心措施助民眾。

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竹內亮在片中亦採訪醫護的抗疫工作，他到訪專門接收新冠肺炎患者的江蘇省感染症病院，接受訪問的副院長張俠介紹院內設施，每間病房共有2個吹風口流入空氣，但只有一個送風口，把病菌困在同一空間避免擴散。

醫護人員亦有相應措施保護自己，包括特設隔離病房出入口穿着保護衣、手套，甚至用機械人代替人手入房送藥，確保在最安全的情況醫治患者。

接受訪問的副院長張俠稱，幸好現時院内共93名患者已康復出院，抗疫時的工作景況仍歷歷在目。她指當時院內所有前線醫護猶如打仗一樣，但分工有序，各部門負責治療相應病症的肺炎患者，曾馬不停蹄工作40多小時，疫情終於告一段落。

醫護人員堅守前線工作。

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竹內亮在片末直言，各界合作及民眾團結非常重要，上下一心方可順利度過疫情，他希望日本能借鑑中國的做法，令疫情盡快止息。不少日本網民留言表示沒想到中國抗疫比日本做得更好，坦言日本政府反應過慢，而且措施不足使人民感到失望，「真的太棒了」、「希望安倍能看到這片段」、「只能祝願日本平安」。不過亦有日本網民直言兩國國情不一樣，日本很難做到全方位的嚴密抗疫措施。