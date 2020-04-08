特朗普女兒Ivanka素顏自拍籲留家隔離　網民嘆：完全不像3孩之母

美國新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴峻，很多名人都身體力行呼籲民眾留家隔離防疫，「第一千金」、總統特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）亦有拍片上載Instagram，其素顏家居造型因而曝光，引來網民驚嘆「完全不像3孩之母呢！」

特朗普女兒伊萬卡可說是「白富美」的代表（ivanka trump IG圖片）

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美國白宮高級顧問、第一女兒伊萬卡因兩度與新冠肺炎確診者同場出席公務會議，早前曾留在家中工作，上月20日病毒檢測呈陰性反應，可返回白宮工作。近日她在個人IG上載自拍短片，穿着家居服的伊萬卡卸下濃妝以素顏示人，在鏡頭前呼籲大眾保持社交距離，做好自己的本身，「請求大家留在家中，減慢傳播速度，社交距離能拯救生命」，「我們攜手抗疫！」

伊萬卡去年38歲生日當天，亦曾在IG發布一張嘟嘴自拍照，引來不少網民讚賞。（Ivanka Trump IG圖片）

短片瞬間吸逾27萬個讚好，有網民大讚伊萬卡願意走出來親身呼籲，又關注醫護的情況，亦有人將重點放在其美貌上，直指素顏的她反顯得更有氣質，皮膚白滑得不怕近鏡的考驗，平日必定是保養得宜，「完全看不出已是3孩之母」。

伊萬卡去年38歲生日當天，亦曾在IG發布一張嘟嘴自拍照，引來不少網民讚賞，同樣驚嘆其不施脂粉下仍很完美。伊萬卡可是「白富美」的代表，這位富二代成為「第一千金」前，因着180cm的傲人身高，加上一張不平凡的臉，早於中學時期已開始模特兒事業，2006年登上美國福布斯未婚女富豪榜首，翌年又創立自家品牌，成為出色的女企業家。直至特朗普上任後，伊萬卡出任白宮高級顧問，由於職位與個人品牌有利益上的衝突，決定結束時裝業務，由時裝界轉至國際政壇舞台。

伊萬卡家庭幸褔靚相

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