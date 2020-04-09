【動物之森／動物森友會】玩家創AV場景　動物村民變男優推倒女角

任天堂遊戲《動物森友會》（動物之森／動森）在2019冠狀病毒（COVID-19）肆虐環境下推出，在疫戰下成為神作，而一班出社會工作的成年人多了時間打機，竟令這天真無邪的遊戲多了陣「成人味」。日前，內地遊戲論壇網民分享，有玩家將遊戲玩成「AV拍攝現場」，甚至玩出「未亡人」系列的AV封面，更認真找出樣子有點好色的動物村民，將動森變成人遊戲，令人驚嘆人類想象力的無限。

有玩家將動森玩出成人味，打造出AV拍攝現場，還找來熊大叔當男優。（網上圖片）

網民發現這個女角色的髮型和AV女優波多野結衣的髮型神似，認為是在扮她，又指遊戲設計這髮型時是否有參考。（網上圖片）

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《動森》是一款全年齡向的遊戲，不單止和色情掛不上邊，連感情線都沒有。不過，日前內地NGA遊戲論壇有網民分享，有神級玩家玩出了18禁遊戲味道，第一張圖片寫上「最終授業」、「最強新人」等字眼，場景是日本AV常見的教室畫面，而該女角色的髮型，網民相信是AV女優波多野結衣，甚至上載了她的照片，指髮型實在太似。

而且玩家裹搬出一班男性的動物角色，巧妙用攝影機遮住女角色的身體，製造裸露感。另一張照片就變成「未亡人」（寡婦）系列，女角色一身黑色和服撐傘造型，右邊用日本寫上「隔壁的狗一直在偷看我，真的很煩」，下圖就變成了拍片現場，動物村民「熊大叔」變成了AV男優在傳統和室內「推倒」女角色，牆上還惡趣味掛上一張已故蘋果教主喬布斯的照片，整個畫片難免令人起奇怪念頭。

因為有圖片出現簡體字，網民推斷是出自中國玩家之手，或者由中國玩家改圖。（網上圖片）

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圖片在網上引起轟動，相信是玩家開啟了巴獵島的攝影棚功能後，忽發奇想玩出成人效果。雖然未知明確出處，但許多人發現其中一張圖用了簡體字，未有用日本漢字寫法，相信是內地玩家的手筆或是改圖。

有趣的是，男女玩家都會將動森改得成人化，Twitter許多網民都將自己的角色打造得似AV女優，當中穿和服扮成「未亡人」的不在少數，更出現一些「著名場面」，例如一名纖弱女優坐在梳化，身後有一群黑人站着等，看來兒童風的動森還是阻擋不了人類想像力。

（綜合）