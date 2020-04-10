女生拿重物尖沙嘴搭的士　疑太短途被拒載　網民：又話時勢唔好？

不少人都說，的士司機的待客態度，正好反映香港的經濟情況，惟有網民分享日前搭的士，因太短途被拒載事件，嬲爆反問「呢個時勢仲有的士拒載？」網民留言：「說好的經濟指標呢？」

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事件中的女網民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖，指日前在尖沙嘴廣東道拿着6支一公升的飲品，雖然只是去科學館，但因太重了決定搭的士。她指在的士站一上車，即向司機稱「唔好意思」，沒料司機疑似嫌她太短途，只回覆「冇散子，唔找」為由不載她。

無奈下車的樓主最終要負重走了半小時，才抵達目的地，慘情稱累到「對手不是屬於我」，又怒問「呢個時勢仲有的士拒載」。

網民都指拒載不能接受，嘲諷「說好的經濟指標呢？」，有人直指樓主應叫司機直去警局，又或是索性召喚貨車「反正你有箱嘢」，部分疑似的士司機則現身爭生意，並強調只是個別事件。

的士服務受到《道路交通條例》規管，法例訂明的士司機提供服務時須遵從的一般操守，和各種與的士服務有關的違規行為，包括濫收車資、拒載及兜路。根據《條例》，這３類違規行為的最高罰則均為罰款10,000元及監禁六個月。