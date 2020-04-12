泰男星女友自稱「台灣女孩」掀中泰網民罵戰　大罵泰王竟有這效果

泰國BL劇《只因我們天生一對》（又譯《假偶天成》）以輕鬆校園喜劇設定，描寫男男純愛受到中泰網民熱捧，男主角之一的泰國男星Bright連帶爆紅。不過人紅是非多，Bright極速被粉絲發現與女友Weeraya的打情罵俏對話，當中更誤踩政治地雷，掀起中泰網民洗版罵戰。

泰國男星Bright（左）因參演BL劇《只因我們天生一對》爆紅，不過他與女友的互動竟被內地網民翻舊帳，更掀起兩地網民罵戰。（《只因我們天生一對》劇照）

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《只因我們天生一對》成為近日熱門的BL劇，雖然該劇只在泰國電視台及YouTube播映，但經部分熱心網民翻譯及轉載後，劇集於內地也極受歡迎，不時登上熱搜。劇中飾演男主角Sarawat的泰國男星Bright受熱潮影響人氣急升，現實中是個「直男」的他，其實有一名拍拖3年的網紅女友Weeraya，兩人成為不少粉絲的關注對象。

昨日（11日）有內地網民翻出Bright與女友的甜蜜對話，發現Weeraya兩年前到台灣旅遊時，Bright曾在照片下留言指「真好看像個中國女孩」，惟女友卻回覆「What!?」。後來有其他網民留言問：「今天是什麼風格？」獲Weeraya回覆稱：「台灣女孩喔。」

內地網民不滿Bright與Weeraya的舉動，紛紛「出征」到兩人的Twitter及Instagram帳戶洗版，而泰國網民亦隨即護航，引發罵戰。（ig「bbrightvc」圖片）

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該段平凡不過的情侶互動意外牽動中國網民的政治神經，有人隨即再「起底」，發現Weeraya曾在Twitter轉發關於新冠肺炎起源的網絡流傳消息，獲男友讚好。而Bright之前亦曾轉發一篇關於香港反修例問題的文章，因內容把香港劃分為國家而一度公開向內地網民道歉。

今次再被翻出「敏感」留言，令不少內地網民大為憤怒，紛紛「出征」兩人的Twitter及Instagram帳戶洗版，直言「國家面前無愛豆（idol的譯音）」，又指控兩人辱華並要求道歉，又大罵他們：「滾，辱華就不要賺中國錢。」

泰國男星Bright因參演BL劇《只因我們天生一對》爆紅，現實中的他其實有一名拍拖3年的網紅女友Weeraya。（ig「bbrightvc」圖片）

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事件曝光後，大批泰國網民湧到Bright及Weeraya的社交媒體護航，兩地網民掀起激烈罵戰。有內地網民將戰事升級，轉為留言攻擊現任泰皇「拉瑪十世」瓦集拉隆功，沒料近日泰王在抗疫期間避走德國，惹起不少泰人不滿，令相關攻擊完全無效，甚至有網民樂見其成。