【新冠肺炎】無得出街做運動　網民創意無限床上游水、爬雪山

新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19）下，大家都要盡量留在家中，不過仍無阻一些人在家做運動，而且所做的不只能跳健身舞，有人更在床上模擬游水、爬山，在疫情中作樂，非常搞笑。

菲力普日前在Youtube上載以「停格動畫」手法拍攝「在家滑雪」的影片。（Philipp Klein Herrero fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

來自德國的菲力普（Philipp Klein Herrero）是滑雪愛好者，他日前在Youtube上載以「停格動畫」手法拍攝「在家滑雪」的影片，可見他全身滑雪裝備，以白色床單鋪在地上，做成雪山的形狀，菲力普就在「雪山」上起起落落。

+ 15 + 14 + 13

影片更相當有故事性，先是從睡袋中醒來，開始爬坡，由平緩到愈來愈陡斜，攀上180度垂直的崖壁後成功攻頂，之後開始滑下山，當中更表演空中翻滾幾個圈，最後提醒大眾要安全，要待在家中。

有人更表演在床上游水。(巴打絲打 Facebook Club fb圖片)

+ 7 + 6 + 5

除了爬雪山外，有人更表演在床上游水，網上流傳影片，一名男子上身赤裸，穿上泳褲、戴上泳帽泳鏡，以背泳的方式跳上床上，全身抖動，再擺手推進，連轉身都跟到足。有網民把影片分享到「巴打絲打 Facebook Club」，引來逾300多個讚好，有網民笑稱「唔知嘅以為佢癲癇症發作」、「我要游水呀！」