「飄浮垃圾桶」相瘋傳　網民齊齊眼花睇錯：睇極都係升起咗！

錯視系列圖輯往往在挑戰大家視覺，最近網上瘋傳一張垃圾桶在「空中飄浮」的照片，讓大批網民驚呼難以置信。即使知道了令人產生錯覺的原因後，亦難以即時看得清楚。

網上瘋傳一張錯視圖，不少網民都誤以為垃圾桶「飄浮空中」。（網上圖片）

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有網民日前在facebook群組「on9仔女同盟會」轉發照片，看到街上一個可拖拉大垃圾桶竟在「飄浮」，正下方甚至疑似有「影子」，非常逼真。不過樓主很快開估，真相其實只是垃圾桶前有一大灘水，令人很容易誤以為是影子，繼而想像垃圾桶正在懸浮。

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大批「受騙」網民紛紛留言直呼神奇，「睇嚟睇去都係覺得佢飄起咗」、「改變咗我人生觀」，有人就開玩笑反指其實真的有靈異事件發生，「垃圾桶真係飄起咗，但樓主以為嗰灘係水嚟」、「人類會自動將自己冇辦法理解嘅事合理化」。

同一照片其實早前曾在外國討論區Reddit出現，同樣引起不少網民熱議，笑言「大腦未運轉得到」、「2020年實在太差，令地心吸力都要離地球而去」，可謂一張相玩到大家氹氹轉。

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