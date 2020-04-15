限聚令︳麥當勞搭枱問題起爭執　躁男爆粗罵中學生做功課阻住個位

中學文憑試（DSE）一再延期後將於24日開考，不過過往考生喜歡去的自修室關門，在限聚令下連在餐廳溫習都有困難，網上流傳影片，可見一名搭枱男子爆粗大罵學生溫書阻礙食客，「X你老母，位都唔係多，你仲喺度做功課」，口角事件引來熱議。

兩人因為搭枱的問題爭拗，學生之後站起來想離開。（堅離地城十三少fb圖片）

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影片在facebook專頁「堅離地城十三少」上載，並表示「點都好，就算係學生唔啱，都唔應該咁樣說！學生哥都係想搵個地方溫書啫！」

片段在麥當勞內拍攝，兩人因搭枱問題爭拗，沒戴口罩男子說「呢個位我問咗你個friend有無人坐我先坐低，就係咁簡單」，職員為學生和朋友指示另外的位置，但男子繼續大罵，「位都已經唔多，仲喺到做功課吹水，仲要話我阻X住你」。

學生之後站起來想離開，「我而家出去，咁你可唔可以俾我出去啊？」 男子繼續爆粗大聲說，「你咁X大聲，我咪讓你囉！」學生不甘受辱，反擊說「我怕大聲講你話我無禮貌啊！」，但男子突然站起來，用胸推撞了學生一下，大聲說「你仲嘈乜X嘢啊」。

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影片曝光後，網民反應兩極，有人支持男子認為餐廳不是用來讀書的，「人哋打開門口做生意，唔係開自修室」、「現在已經少位坐，啲人仲霸住做功課打機或只是傾偈實在好黑人憎」。

不過亦有很多人認為要理解學生，「可能有啲家庭因為空間問題唔適合溫書，大部分圖書館已經關閉，大家應互相包容」，亦有人覺得男子無理取鬧，「個男人壓力大搵人來鬧」，並批評他不戴口罩大聲說話亂噴口水和講粗口，「好多口水噴到周圍都係細菌」。