【新冠肺炎】廠方辦「接吻大賽」慶復工　負責人：讓大家放鬆心情

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，江蘇省蘇州市一間家具工廠近日舉行「慶復工賽接吻」活動，安排男女員工隔着一層經過消毒處理的透明玻璃接吻。工廠負責人馬先生表示，這個活動是「為了讓大家放鬆一下心情」，並強調已做足防疫措施；但有關活動仍引起熱議，不少網民表示無法理解。

網上片段顯示，當日的活動吸引逾10對男女參加，雙方拉下口罩，隔着一片透明玻璃「接吻」，在旁的其他員工則拍手助興，大叫加油，場面相當熱鬧。

工廠負責人馬先生受訪時表示，希望有關活動能讓員工放鬆心情，參加者有一部分是廠內的夫妻或情侶，「這個疫情讓大家很壓抑，在工作中不能放鬆心情就容易出現生產事故，所以舉辦能讓大家開心一點的接吻大賽」。他強調，為避免風險，因此安排在兩人中間隔着一層透明玻璃板，且經過多次酒精消毒。

+ 5 + 4 + 3

事件引起網民熱議，大部份人認為在疫情期間舉辦此種活動很不合適，「簡直把齷齪當有趣，太低俗了」、「負責人是腦子有問題？這到底放鬆了誰的心情？」、「這看似很浪漫和充滿趣味，但很可能就在這鬧哄哄的場面中，隱藏着病毒悄然侵入的風險」；不過也有意見認為：「如果本身就是情侶的話，自願參賽並沒有問題」。