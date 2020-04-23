【罕見案例】子彈穿隆胸矽膠改變軌道避過心臟　加拿大女執返條命

隆胸造成意外可能聽過，但竟然因為隆胸而救回一命，真的非常罕見。加拿大一名女子在2018年中槍，子彈由她的胸部射入，近日有醫學雜誌研究該案例，認為是女子隆乳的矽膠植入物，令子彈改變了軌道，剛好偏離心臟，挽救患者的生命。

乳房的植入物則明顯受損，有子彈穿過的痕跡。（SAGE醫學雜誌圖片）

該事件發生在2018年加拿大多倫多，患者是一名30歲女性，當時女子被槍傷，子彈射入的位置於左乳房，之後穿過胸骨進入右乳房，並傷及右側的肋骨，但幸好未有傷及內臟，乳房的植入物則明顯受損，有子彈穿過的痕跡，醫護人員在乳房右下的前胸壁中發現一個子彈頭。

SAGE醫學雜誌研究有關案例，外科醫生麥伊凡努（Giancarlo McEvenue）指子彈穿過植入物可能導致軌跡轉移，剛好挽救了女子的生命，「人體左側有心臟和肺部，如果子彈進入胸部，她可能遭到更嚴重的傷害，甚至危及生命」。麥伊凡努指，這是第一個矽膠植入物救回病人性命的記錄實例。

醫生指子彈穿過植入物可能導致軌跡有轉移，剛好挽救了女子的生命。（SAGE醫學雜誌圖片）

報道指出，美國批准使用的植入物分為兩種，一種是由鹽水填充，矽膠外層包裹，另一種由矽膠填充，它們的大小、外層厚度、紋理、形狀各有不同之處，通常會被植入以增加乳房尺寸或重建乳房組織。