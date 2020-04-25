網民誤認小豬本尊洗版狂鬧渣男　「南寧羅志祥」開直播驚呆了

內地網紅周揚青日前在微博投下震撼彈，力數相戀9年的羅志祥（小豬）種種渣男行為，令男方形象大插水。廣西南寧市一名因與小豬撞樣而小有名氣的攤販「南寧羅志祥」，日前在網上開直播，被一眾網民錯認是小豬本人，尷尬罵錯「渣男」、「多人運動員」，鬧出笑話。

「南寧羅志祥」多年前在網上爆紅，甚至獲小豬親自「認證」；但在今次出軌風波，他意外遭殃被網民錯認是小豬本人。（網上圖片）

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羅志祥日前遭周揚青踢爆拍拖期間多次出軌，與旗下女星和化妝師有長期不正當關係，甚至會與好友經常舉行「多人運動」，隨即遭網民狠批。南寧某菜市場一名攤販蒙俊源，2年前因為一張照片拍得酷似羅志祥，一度爆紅並成為傳媒追訪對象，連羅志祥本尊都在微博分享過照片，蒙俊源獲封「南寧羅志祥」。去年羅志祥生日，潘瑋柏仍在IG貼出「南寧羅志祥」為羅志祥慶生。然而，蒙俊源周四（23日）晚上照常開直播，未料成為網民口中的「渣男」。

一頭金髮的「南寧羅志祥」開直播期間，不少網民以為是小豬現身說法，紛紛轉發網址和洗版留言，痛斥「你真不是個東西，渣男」、「羅志祥你這個渣男」、「多人運動是怎麼回事？」就連他本人也看到一頭霧水，被蜂擁而至的留言嚇到說不出話，一度要離開座位「泡杯茶」。

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有網民後來認出「南寧羅志祥」，並指正錯認的網民，留言幫他澄清「罵錯人了」，部分人則着他改直播用戶名，或是短期內先不要直播，「避避風頭」。

（綜合）