【日本黃金周】6萬人擬飛沖繩恐迫爆　青森籲勿上載「賞櫻誘惑」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，日本正值一年一度的黃金周長假，同時是賞櫻季節；沖繩縣知事玉城丹尼周日（26日）在Twitter表示，得知4月底至5月初的黃金周有逾6萬人訂機票前來觀光，但當地目前仍處於非常時期，故此特別呼籲民眾取消有關旅遊計畫。

玉城丹尼說：「聽說今年（黃金周）長假有6萬多人已預訂機票打算來沖繩。真的很遺憾，沖繩目前處於非常時期，無法充分款待大家，包括離島在內，醫療系統面臨非常狀態，懇請大家取消這次沖繩旅遊的計畫，等到我們有能力接待客人時再來。」

《琉球新報》報道，沖繩縣衛生部門上周六（25日）再度呼籲縣外民眾不要前往沖繩，因為可能會令疫情擴大，而縣內酒店應向有意預約的客人設限。不過，厚生勞動省專家曾到沖繩縣進行調查，並指出有關呼籲在東京似乎鮮為人知，同時，由於目前首都圈的海灘等地方均已關閉，因此民眾很可能選擇前往沖繩度假。

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弘前公園外不少人駐足賞櫻

另外，青森縣弘前市的弘前公園是著名的賞櫻地點，當地政府為避免群眾聚集，已暫時關閉弘前公園直至5月6日，但在公園附近的道路仍可看到靠近外牆的盛放櫻花，故仍吸引不少人駐足拍照。

市長櫻田宏呼籲公眾不要在社交媒體分享櫻花開花的資訊，以及上載弘前公園的櫻花照片，以免大批人抵不住「誘惑」前往賞櫻；市政府會在公園外牆附近安排保安巡視，強調非常明白民眾想上載櫻花照片的心情，但這很可能會吸引更多人外出，「希望大家都能自我克制」。

有網民對當局的呼籲表示理解，「今年就一個人獨享櫻花照片」、「這也是沒辦法」；惟也有意見認為要求民眾不要上載照片「會不會有點太過份呢？」。