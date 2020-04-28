ESPRIT撤出香港　網民重溫軟硬整蠱電話最經典：係咪三SPRIT啊？

服裝品牌ESPRIT自70年代引入香港，陪伴港人50載，80、90年代更是「潮牌」象徵，惟昨日母公司思捷環球宣布，將關閉中國以外亞洲區的56間分店，包括在香港的分店。不少網民得知消息後都大嘆可惜，有如一個時代的終結，亦有人直言對ESPRIT最深刻的印象，是軟硬天師在電台節目中致電門市「整蠱」店員，第一句「三SPRIT」已令人爆笑，網民重溫後慨嘆「而家再聽返，感覺複雜！」

ESPRIT自70年代引入香港，陪伴港人50載，惟近日宣布將撤出香港。（資料圖片）

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提起大家對ESPRIT的回憶，不難想到軟硬天師林海峰和葛民輝的組合，他倆跟這個品牌其實相當有緣，二人除了行前曾一起在ESPRIT興發街店擔任櫥窗設計，組合歌曲《川保久齡大戰山本耀司》其中也有一句「永遠懷念興發街個間ESPRIT」的歌詞。

不過最為人熟悉必定是一次主持電台節目《老人院時間》時「玩電話」，成為該環節《整蠱電話》的經典之一。軟硬天師致電其中一間門市，故意將ESPRIT讀錯為「三SPRIT」，取笑品牌 logo中的「E」字常令人誤會是「三」字，其後的內容更加無厘頭，不過最後還是被職員認出「穿煲」。

以下是軟硬天師《整蠱電話》ESPRIT篇節錄：

+ 7 + 6 + 5

當年ESPRIT篇成《整蠱電話》環節經典之一，超無聊但勁爆笑，網民重溫後都表示「我聽咗啲咩？」，但指除了玩電話環節成回憶，沒想到連ESPRIT也要說再見，有人大讚電話內的職員真有耐性，面對奇怪客人還能保持冷靜，直至發現被整蠱也沒大發脾氣，笑言「以前嘅服務態度真係好」。