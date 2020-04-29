【新冠肺炎】黑幫拒領10萬日元補助金　「一旦傳開難再混下去」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，日本傳媒報道，自首相安倍晉三在4月17日宣布向全民派發每人10萬日元（約7000港元）後，當地多名黑幫頭目受訪時均表示不會去申請該筆補助金，事關「平常已為國家添麻煩了，不願在這樣困難的時期再依靠國家」、「申請補助金這種事一旦傳開去，恐怕以後再混不下去了」。

安倍晉三早前宣布，將向每名國民派發10萬日元，只要擁有「住民基本台帳」（居住證明卡）者均可申請，不問國藉，原則上每個家庭只須一人提出申請，當局便會根據家庭成員人數統一發放。

當地多名黑幫頭目均表示不會去申請補助金，日本最大黑幫組織「山口組」的一名部長坦言，黑幫是靠面子活着的，既然標榜「男子氣概」，那就不需要國家庇護。

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關東地區「山健組」一名總長謂：「像我們這種游手好閒的人沒資格領取，因為平常已經給社會添了很多麻煩，這種困難的時候反而要依靠國家是不合理的」，但他強調不會強硬禁止成員申請；另一名頭目亦說：「拿了這10萬日元，很可能被指在這種緊急時刻還要依靠國家，這會讓人很惱火，傳開了會去會讓人看不起。」

不少網民坦言沒想到這點，紛留言稱「黑幫面子比生命更重要」、「就好比浩南哥（電影《古惑仔》角色）去了領保障金，以後還怎樣在銅鑼灣混？」、「行走江湖之道」。

截至2018年底，日本大有3.5萬名黑幫成員，換言之，如果悉數取得補助金，涉及款項將為35億日元（約2.5億港元）。