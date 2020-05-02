38歲余文樂幸褔肥　與囝囝合照脹爆臉型嚇親網民：以為係谷德昭

有一種幸褔叫「中年發福」！男人踏近40歲中年，容易發褔身材走樣，但作為娛樂圈中的型格男神，當然要努力維持。38歲的潮人指標余文樂結婚3年，與太太一直甜甜蜜蜜，2018年還誕下愛情結晶品余初見，但近日放在Instagram的一張照片卻嚇壞網民。他與兒子在車上的合照可見，脹爆臉型非常矚目，更有網民誤以為相中人是谷德昭，紛紛慨嘆歲月令型佬都變大叔了。

余文樂一向是型佬潮人指標。（余文樂IG圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

余文樂2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，育有一子余初見，心肝寶貝出世後，廿四孝爸爸不時會在IG上載兒子的生活照，雖然多是背面照片，但看得出與囝囝感情要好，一家人相當幸褔。

余文樂與兒子在車上合照，其脹爆臉型非常矚目，更有網民誤以為相中人是谷德昭。（余文樂IG圖片）

昨日（1日）余文樂終於將兒子的正面樣曝光，但更吸睛的卻是他自己的半塊臉。戴着透明框太陽眼的余文樂微微抬起頭，下巴圓潤了不少，髮線亦有上移趨勢，而且看起來有點疲倦，驟眼看真的會懷疑是否余文樂本人。有網民甚至笑言，脹爆版余文樂跟谷德昭撞樣，又指「這就是做爸爸的未來」。

+ 20 + 19 + 18