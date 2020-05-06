【新冠肺炎】俄羅斯3醫生投訴防護裝備不足　離奇墮樓2死1重傷

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，俄羅斯沃羅涅日市（Voronezh）的37歲醫生舒勒波夫（Alexander Shulepov）因與共事的救護員科夏金（Alexander Kosyakin）拍片，聲稱自己確診後仍要當值，並投訴醫院防護裝備不足，而遭到當局以涉嫌散播假消息傳召問話；其後舒勒波夫再度拍片表示收回之前的言論，但在上周六（5月2日）他卻從醫院二樓墮下，頭骨骨折，情況嚴重。

科夏金在第一次拍片時投訴，舒勒波夫剛證實確診，但仍要當值，而醫院的防護裝備亦短缺，「首席醫生強迫我們工作，我們該怎樣應付？我們無法請人代班。人人都不願承認，但我告訴你，這是真實發生的情況」。片段公開後，院方馬上否認所有指控；但不少醫護人員相信，舒勒波夫是因為防護裝備不足而遭感染的。

第二段影片舒勒波夫已是躺在醫院病床上，他謂已獲准休假，病情也有改善「除了流鼻水不停流，我的情況還算好。在上一次拍的影片中我們太激動了，故決定收回言論」；然而，有人質疑第二段影片是舒勒波夫在當局壓力下作出澄清。

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確診女醫生被指診所「播毒」

當地早前另有兩名資深女醫生疑因受壓在醫院墮樓身亡，其中證實確診的48歲醫生列別杰娃（Natalya Lebedeva），被指要為她任職的星城（Star City）診所「播毒」承擔責任，她其後在莫斯科一間醫院接受治療期間從6樓墮下喪生；而47歲的女醫生內奧米尼亞什恰亞（Yelena Nepomnyashchaya）則曾投訴缺乏防護裝備，後來她被發現在克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）醫院的5樓墜下死亡。

俄羅斯迄今累計有155,370宗確診個案，共1451人不治，當局將繼續執行全國封鎖措施至5月11日，以阻止疫情繼續擴散。