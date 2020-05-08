註冊會員逾6萬　全國首宗「暗網」傳播淫穢內容案偵破

江蘇省無錫市警方周四（5月7日）宣布，成功破獲全國首宗利用「暗網」（Dark Web）傳播淫穢內容的案件，拘捕了一名王姓的男疑犯；王男畢業於軟件工程專業，2017年開始在暗網上建立淫穢網站論壇，警方搜證時發現有關網站有超過6萬名註冊會員，約51部淫穢色情影片及214張色情圖片。

2019年7月，警方聯合多間國內知名的網絡安全公司，對一個建立在「暗網」的淫穢色情網站展開調查，發現該網站充斥淫穢影片及圖片，註冊會員逾6萬人；兩個月後，當局鎖定網站創辦人的真實身份，成功拘捕涉案的王姓男子。

警方指出，年約40歲的王男在大學修讀計算機專業，曾開辦其他網站，精通互聯網，但作供時態度極惡劣，未有悔罪表現，且自恃所使用的電子設備是強加密系統，所建的網站難以追蹤，以為當局無法證明他犯罪而拒絕合作；不過，調查人員其後獲得王男租賃境外伺服器搭建網站、註冊購買域名，以及境外賬戶資金交易等關鍵證據，終成功將他提告。

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「零口供」下提出起訴

檢法部門認為證據確鑿，可在「零口供」的前提下，對王男以涉嫌傳播淫穢物品牟利罪提出起訴；王男在大量的事實與證據面前心理防線崩潰，最終如實交代案情，今年1月8日被無錫市錫山區人民法院判處有期徒刑。

有業界人士指出，互聯網可分為3個層級，包括網友日常瀏覽的表面網、以及用一般瀏覽器和搜尋引擎找不到的深網（Deep Web）與暗網，表面網約佔全部網絡的4%，深網及暗網則佔去其餘的96%；暗網只能以特殊軟件、特殊授權、或對電腦做特殊設定才能連上，而伺服器地址和數據傳輸亦通常是匿名和匿蹤的。