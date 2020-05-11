台女母親節曬零濾鏡韓星級阿媽後生靚相集　網友激讚似泫雅求近照

昨天（10日）是母親節，許多人利用這幾天休假時陪伴母親並且一起慶祝，一名台灣女網友特地將媽媽年輕時的美照貼到網路上，不論是結婚照還是生活照，每張照片都讓網友看了超驚艷，大讚原PO的媽媽實在太漂亮了，根本就是藝人等級，貼文和照片也吸引了逾萬人的點閱，熱度破表。

原PO在母親節前夕，在《Dcard》論壇PO出數張媽媽年輕時的青澀照片，有到迪士尼旅遊戴著米妮頭箍的可愛模樣，還有結婚時穿著婚紗的美麗倩影，照片讓她忍不住驚呼「結婚的時候也太美了吧！不濃妝也很靚……好喜歡我媽的酒窩喔」，她甚至大讚「被爸爸娶到真是太幸福了」……

獲讚「母親節曬媽媽」系列最漂亮 點圖看靚相集及網友留言：

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照片一PO上網讓許多網友看了驚呆，一面倒地稱讚「沒有濾鏡與修圖的年代，無法質疑的美麗呢」、「妳老爸上輩子一定是拯救了世界」、「根本是藝人等級」、「有點像泫雅，好漂亮」、「氣質有點像崔智友欸」、「哇哇哇…妳媽咪最後那張回眸超級美」、「太正了吧」、「那個氣質好讓人喜歡，真的很美耶」、「真的好漂亮，被媽媽煞到」、「是真的漂亮，側臉就贏很多人了」、「這是我目前在一堆曬家人文裡看過最漂亮的了」、「超正的！我看過曬媽媽系列最漂亮的，氣質好出眾，好奇爸爸年輕的時候有多帥」、「好正喔…想看現在的媽媽」。

對於網友們的讚美，原PO也開心的向大家致謝，雖然有人期盼能看到母親現今的模樣，但原PO表示媽媽希望低調點，因此就不放現在的照片了，但她也說「不管媽媽幾歲、外型變怎麼樣，都還是一樣美哦」。

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