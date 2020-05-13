幼稚園復課在即　五個小孩的校長呂麗紅獲NGO送口罩：天使的來臨

政府早前宣佈，全港中小學及幼稚園將分階段復課，學校只有個多月可作準備。「五個小孩的校長」呂麗紅早前表示家長們非常擔心學童缺乏口罩，有非牟利機構收到消息，隨即為呂校長送上1000個學童口罩應急，令她直言是「天使的來臨」。

「五個小孩的校長」呂麗紅早前表示家長們非常擔心學童缺乏口罩，其後獲非牟利機構「曙光計劃」送暖。（「曙光計劃」fb圖片）

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幼稚園K3的學童將在6月15日復課，不少學校都正密鑼緊鼓搜購防疫物資，加強對學生的保護，然而口罩供應一度短缺，學童口罩更比一般成人口罩難買，令校方及家長們都非常傷腦筋。

「曙光計劃」向呂校長送上1000個學童口罩，讓學童能安心復課。（「曙光計劃」fb圖片）

曾為5名學生，以全香港最低校長薪酬4500元走進元朗錦田元岡幼稚園的呂麗紅，亦正為一眾學生準備防疫物資，明白有部分家長表示很擔心子女回校上課時不夠口罩用，非牟利機構「曙光計劃」得知消息，昨日派員向呂校長送上1000個學童口罩應急。

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「曙光計劃」昨於facebook專頁上載負責人與呂校長交收口罩的相片，指呂校長形容口罩送暖是「天使的降臨」，而機構則認為「天使早已降臨元岡幼稚園啦」。帖文獲得不少網民讚好，紛紛轉發分享好人好事，而機構亦呼籲有心人可聯絡，捐贈物資予弱勢社群。

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