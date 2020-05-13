中華白海豚出沒澳門水域自在暢游　網民好驚喜：疫情帶佢返嚟啦！

不用出海參加生態遊，都見到海豚自由暢游？澳門一名網民昨日（12日）在澳門觀音像附近水域，拍攝到中華白海豚的蹤影，不時浮出水面似乎正在嬉戲，網民對於「老朋友」的出現都感到驚喜，「好耐冇見啦！」，亦有人認為是疫情令海洋得到休息的機會。

在香港發現的中海白海豚數量創新低，只剩下32條。（資料圖片）

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該網民在「澳門高登起底組」上載影片，只見一隻疑似中華白海豚在兩岸之間的水域中暢泳，背鰭不時展露出水面，看來悠閒自得。澳門生態學會會長何偉添接受當地媒體《力報》訪問時表示，觀音像附近以往較少有白海豚蹤影，因該區域是航道，如白海豚游在其中很易被螺旋槳打中，但由於疫情關係航道上船隻較以往少，或許令牠們游近。

影片瞬間引起網上熱議，大批網民都為之興奮，認為疫情終於讓海豚有一個乾淨舒適的環境，「人類減少出行都有好處」，有人則指以往都見過海豚蹤影，但近年已非常少見，又笑言「係咪海洋公園閂咗，就游咗出嚟」。不過亦有網民擔心白海豚的安危，「呢度水質咁差，快啲游返出去」，又指可能是「填海填到冇地方游先入咗嚟」。

中華白海豚現身澳門水域逐格睇 ↓↓↓

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中華白海豚早於17世紀已於本港水域定居，多在珠三角河口棲息，出沒於鹹淡水交界，但近年生態不斷受到大型工程影響。根據漁護署過往紀錄，2011至2015年度本港白海豚的數目分別為65至88條，但2016及2017年度的白海豚數目均只得47條，而估計在2018年4月至2019年3月期間在香港水域出沒的中華白海豚只剩下32條，是自1995年有紀錄以來最低，較上年度大跌約三成。

↓↓↓ 深水灣近日亦出現海豚，甚至與泳客一起暢泳 ↓↓↓

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