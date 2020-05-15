【夫妻的世界】偷情手機掀起三角激鬥　大結局前回顧7大經典場面

收視高居不下的韓劇《夫妻的世界》即將在周六（16日）播出大結局，教一眾粉絲心急又不捨。作為韓國收費電視台JTBC開台以來的神劇，更創下最高收視佳績，劇中不少場面都讓觀眾留下深刻印象，臨近大結局，不如再重溫一下先前各集令人「頂心頂肺」的劇情啦！

《夫妻的世界》即將在周六（16日）播出大結局，教一眾粉絲心急又不捨。（JTBC Drama）

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1.發現老公偷情手機

金喜愛與老公朴海俊展開連場激鬥，皆因她在第一集結尾發現老公另一部「偷情手機」，不但驚覺老公原來有小三，也得知閨蜜、鄰居等好姊妹全都「知情不報」。

2.渣男名台詞

當朴海俊被要求盡快整理好自己感情生活後，他竟向友人拋下一句：「結婚後心不會就此封鎖，我同時愛着兩個人。」引起觀眾怒轟「世紀渣男」，並支持金喜愛的狠心報復。

3.同老公好友上床報復

《夫妻的世界》每集劇情都「重口味」，其中就在第3集，金喜愛搭上朴海俊好友金永敏，兩人上演激情戲，這種報復手法看得觀眾目瞪口呆。

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4.殺入小三屋企攤牌

相信不少觀眾心中最大快人心的情節，必定是金喜愛「大鬧」小三韓素希家的一幕，雖然被小三從後打了一拳，但金喜愛以強大氣場在韓素希家人面前大爆她「搞人老公」的秘密，讓觀眾直指「痛快」。

5.夫妻互毆

金喜愛在劇中用苦肉計爭兒子撫養權，欺騙朴海俊兒子已死去逼他大打出手，成功令朴海俊被貼上「家暴」標籤，自己則取得兒子撫養權。

6.連場激鬥後又親熱

事隔多集，朴海俊為證明自己兩個女人都愛，在第12集步步進逼金喜愛，要女方承認對他仍有愛意，甚至稱後悔與韓素希結婚。金喜愛崩潰痛哭，與朴海俊相擁而吻，上演又愛又恨的糾結情緒。

7.「痛失」兒子投海輕生

金喜愛在第14集認為兒子捨她而去，頓失活下去的動力，緩緩走向海中輕生，幸好飾演醫生的李茂生的及時相救，金喜愛在他懷中痛哭，令觀眾心酸，也更期待大結局會否再現驚人轉折。