韓國足球聯賽不開放　球隊放公仔助興似性愛娃娃　被罰1億韓圜

受新冠肺炎（COVID-19）肺炎疫情影響，韓國職業足球聯賽由2月推遲至5月8日開季，但K1球隊「FC首爾」最近因比賽期間，將30個充氣娃娃放到看台上當作「球迷」，引來網民熱議，最後更被韓國足聯破紀錄地判罰1億韓圜（約62.9萬港元）。

韓國職業足球隊「FC首爾」在觀眾席上擺放30個「充氣娃娃」，結果韓國足聯被罰款1億韓圜。（路透社）

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涉事球賽周日（17日）舉行，為FC首爾在新賽季中首場主場比賽。由於疫情關係，比賽不能對公眾開放，球會為免觀眾席太過冷清，故在比賽當天於看台擺放30個充氣娃娃。部分通過網上直播收看賽事的網民後來發現，那批「球迷」與性愛娃娃極相似，甚至手持成人網站的宣傳品。

FC首爾其後公開致歉，解釋稱看台上人型公仔的並非性愛娃娃，而是「高端人體模型」，不過承認產品來自一間性愛玩具供應商。球會宣傳部人士表示，涉事娃娃看起來「非常像真人」，但從未想到它們是性愛玩具；球會亦沒有對供應商作背景審查。

供應商「Dalcom」回應指，公司本想在球賽開始前，為另一間性愛玩具公司拍攝廣告照，因此將商標放在「模型」上，「他們（職員）原本要在比賽開始之前將所有的商標拿下」，但忘了拿走幾處頭巾和商標，及後被公眾發現。