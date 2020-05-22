【新冠肺炎】「透視裝」護士疑曝光怕失去工作 　俄醫生組織力撐

俄羅斯圖拉市（Tula）一名年約20多歲的女護士近日一張「透視」照片曝光，相中的她僅穿內衣及披上防護服出現在收治新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎男病人的房內，院方其後表示將作出紀律處分，但涉事女護士卻獲得外界不少支持。

醫院未有透露女護士的身份，但當地有傳媒報道女事主名為納迪婭（Nadia），今年23歲，畢業於梁贊州立醫科大學（Ryazan State Medical University）；其同事透露，她現在承受很大壓力，仍處於驚愕之中，很害怕會就此失去工作，而醫院防護裝備短缺也有份導致今次事件，「醫護人員也不喜歡透明防護衣，但我們根本沒有選擇，部分人甚至連透明的都無。」

涉事女護士當日僅穿內衣及防護服去照顧病人，照片中，她被身後一名戴口罩男子緊緊盯着，似對眼前景象難以置信。當地傳媒引述病房內一名病人表示，當時沒有人對女護士的穿着有意見，但坦承情況「的確有點令人尷尬」。

女護士事後向主管解釋稱，在醫院內須長期穿防護服，因為覺得太熱才決定只穿內衣，但就沒想到防護衣竟然會如此透明；院方指她違反了制服規定，將會作出紀律處分，惟未有透露懲罰的細節，只強調醫護人員必須注意自身的衣着打扮。

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「明顯是防護衣不合規格」

當地非政府醫療專業組織「醫生聯盟」（Doctors' Alliance）主席瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）批評院方的處理手法，揚言會全力支持女護士上訴，「如果她來找我們，我們一定會保護她。事實上，明顯是院方提供的防護衣不合規格，一套有防疫作用的保護衣是不會那麼薄和透明的，因此我們真正須關注的並非她的內衣，而是當局的防護衣不符標準。」

俄羅斯杜馬（國會下議院）副議長奧尼先科表示，該名女護士顯然是穿著不當，但外界不該譴責，而是應思考如讓醫護人員有更舒適的防護衣，「如果防護衣是布料做的，身體能呼吸，那會好得多」。議員米洛諾夫（Vitaly Milonov）亦呼籲院方切勿懲罰女事主，並指她「根本沒有惡意」。

女護士的「透視裝」還吸引到內衣品牌Miss X的主管雅庫舒娃（Anastasia Yakusheva）的注意，「希望該名女護士能成為我們的模特兒，合約已經準備好，但她或不得不放棄護士工作。」

不少網民均表態支持女護士，「希望其他女護士能向她多多學習，為工作無私奉獻」、「不用怕，即使無法再做護士，至少還做模特兒」。