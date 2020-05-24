電音女王謝金燕ig分享「阿呆瀏海」新髮型　網民：只有你能駕馭

「嗶嗶嗶嗶嗶…」只看文字也彷彿聽到「電音女王」謝金燕（姐姐）演唱其首本名曲，向來作風低調的她間中會於instagram和粉絲分享生活點滴，而近日她就上載相片，公開最新的齊蔭髮型，稱「超喜歡我的阿呆瀏海」。粉絲看過相片紛紛驚嘆姐姐「完美carry」，更笑言只有她能「駕馭」該髮型。

「電音女王」謝金燕昨於ig分享新髮型照，可見一向以長瀏海示人的她竟換上超短齊蔭，令粉絲非常驚喜。（ig「jeanniehsieh___bbb」）

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謝金燕間中會在ig分享近照或工作花絮，保持完美身材、皮膚白滑的她外表完全不覺已屆45歲。她昨天上載工作造型照，穿上白底彩色花紋裙子一貫有型，梳起高馬尾也令外型更利落，不過最引人注目的，就是她的齊蔭短瀏海，一看就讓人有驚喜。

謝金燕公開最新的齊蔭髮型，直指「超喜歡我的阿呆瀏海」。（ig「jeanniehsieh___bbb」）

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以往謝金燕大多以長瀏海示人，不過這次一改髮型，她也在帖文中直指「超喜歡我的阿呆瀏海」，形容是「又呆又帥」，更自信稱「別說她不像謝金燕，那氣場你無法掌控」，似乎對新形象非常滿意。

不少粉絲看過相片也紛紛驚嘆，連極易出事的短齊蔭姐姐也能完美carry，「覺得妳就是全台灣最時髦女藝人」、「只有姐姐能駕馭這種頭髮」、「這不是每個人都可以剪的，顏值決定一切，只有姐姐可以超越姐姐」。