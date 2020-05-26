何鴻燊娶澳門第一美人走向輝煌　擁四房太太相識經過如拍戲

「澳門賭王」何鴻燊今日（26日）病逝，享年98歲。回顧賭王一生，除了其一手打造的賭業王國為人熟知外，風流情史也備受關注。他一生共擁4房太太、17位子女及12個孫子，堪稱「四房十七傑」。多情如他更曾誇下海口，「曾為我生過小孩子的，都是我老婆，我都會給予名份」。

何鴻燊一生共有四妻，育有十七名子女。（資料圖片／美聯社）

何鴻燊生於1921年11月25日，出身在香港有名的何東家族，是為何東姪孫。惟他13歲時家道中落，嘗盡人情冷暖。隨後他苦讀成才、白手興家澳門娛樂賭博公司，曾獨攬全澳門的賭博經營權，旗下葡京娛樂場及新葡京娛樂場名揚四海。事業有成的他，感情生活也多采多姿，一生共有四房太太，分別是原配黎婉華、二太藍瓊瓔、三太陳婉珍及四太梁安琪。

1. 原配黎婉華 ─ 一見鍾情

何鴻燊與元配黎婉華1942年結婚，育有子女何超英、何猷光、何超賢及何超雄。（網上圖片）

原配黎婉華出身名門，先祖是葡萄牙高官，家世顯赫，祖父黎登是當時澳門唯一一位公證律師。她更是一名中葡混血兒，年輕時有澳門「第一美人」之稱，外貌酷似瑞典國寶級女星英格烈·褒曼（Ingrid Bergman）。



有指何鴻燊19歲時對年僅17歲的黎婉華一見鍾情，更為她苦學葡萄牙語，幾經辛苦終於抱得美人歸。兩人在1942年結婚，育有一男三女。可惜在何鴻燊與黎婉華結婚10周年時，後者遭遇車禍，整整昏迷了一個月，其後又突然患上結腸炎暴瘦，令她要長期睡床，只能吃流質食物，體重由115磅跌至70磅，姣好樣貌受到影響，行蹤也變得低調。黎婉華於2004年病逝，享年80歲。

2. 二太藍瓊纓 ─ 相扶成長

二太藍瓊纓。（網上圖片）

何鴻燊明言：「我不可能一輩子當和尚，況且我當時已家大業大，工作非常繁忙，各種各樣的應酬不少，需要一位女性操持家務，並時常陪伴自己左右。」1957年，何鴻燊按大清一夫多妻制律例納妾，迎娶二房藍瓊纓。何鴻燊婚後明顯對二太太十分鍾情，在三太四太出現前，經常攜她出席社交場合，二人在慈善舞會上被人評為「舞帝」和「舞后」。數十年後，何鴻燊仍在公開場合指：「她很漂亮，很年輕時就嫁了給我，待我很好！」。兩人育有1男4女，其中包括被稱為「賭后」的何超瓊。

3. 三太陳婉珍 ─ 日久生情

陳婉珍是何鴻燊的三太(左一)，曾被何鴻燊安排作他的元配黎婉華的護士，其後兩人相戀，共同育有1子2女。（資料圖片）

雖然何鴻燊曾稱大房跟二房相處和睦，從未發生過甚麼不愉快事情，但眾所周知兩房分別居住在澳門和香港，相處日子不多。後來，黎婉華患病淡出，賭王主要與二太藍瓊纓出雙入對。後來大房私人看護陳婉珍和賭王相處漸多，日久生情，最終陳婉珍在1985年成為三房。兩人育有一子兩女，其中一對是龍鳳胎何超蓮與何猷啟。

4. 四太梁安琪 ─ 一舞傾心

翌年，與何鴻燊邂逅年紀相距39年的四太梁安琪。原名禤偉玲的梁安琪，曾在婦女會教跳舞、何鴻燊旗下的賭場打工，其後在私人舞會上認識何鴻燊，並結成舞伴。不過，何鴻燊早年只肯公開元配及二太身分。直至90年代，何鴻燊在出席四太哥哥禤偉旗婚宴時，才以自認是「三水姑爺」（四太袓籍廣東省三水縣）方式確定四太太名份。

情深賭王更曾安排「八姑娘」何婉鴻照顧梁安琪，兩人多後在慈善活動上共舞亦成為一時佳話。有指梁安琪及後與「十姑娘」何婉琪不和，但何鴻燊仍一直力撐，公開稱梁安琪為「石碼頭」，大讚她有生意才能，及後她更成為澳門立法會議員，外界普遍亦視四太最為得寵。兩人育兩子兩女，其中幼女何超欣曾被爸爸何鴻燊公開讚「靚到不得了」。次子何猷君則在去年10月為何鴻燊帶來第一位男內孫。