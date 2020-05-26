何鴻燊有4個老婆　按《大清律例》娶二太　擺酒奠定三、四太地位

一生馳騁政商界的賭王何鴻燊，人生經歷無限風浪，年少風流的他在情場上亦是長勝將軍，坐擁四房享盡齊人之福，每逢生日他忙於到各房慶祝更是令人印象難忘。外界經常質疑何鴻燊為何能一夫聚四妻？事實上其元配夫人黎婉華是正式結婚註冊的髮妻，二太太藍瓊纓是因應香港當時仍實行的《大清律例》而正式納妾，其地位得到法律承認，其後入門的三房陳婉珍和四房梁安琪，則因香港已實行「一夫一妻制」而未能正式註冊，但賭王從不待薄身邊女人，當年以「擺酒」方式對外宣示地位，兩人的「妻子」的身份獲得外界認同。

年輕時的何鴻燊十分俊俏，一生風流的她，擁4房太太享盡齊人福。（資料圖片）

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《大清律例》是清朝的法典，歷經康熙、雍正、乾隆三朝的修訂，雖然1912年清朝滅亡，但不少原則一直在香港通用，縱使香港後來成為英國殖民地，部分法例若沒參考下，仍會沿用《大清律例》條例，賭王何鴻燊迎娶二太太藍瓊纓，正是按《大清律例》而行，並正式辦理了納妾文書。

據報道，藍瓊纓仍是學生時已認識何鴻燊，及後賭王元配黎婉華在結婚十周年時遇上嚴重車禍，先昏迷逾月再染重疾，當時正當盛年及事業高峰的何鴻燊，不得不考慮再納妻房。

賭王按《大清律例》迎娶藍瓊纓，其後她常伴賭王身邊。（微博圖片）

賭王曾對外指：「我不可能一輩子當和尚，況且我當時已家大業大，工作非常繁忙，各種各樣的應酬不少，需要一位女性操持家務，並時常陪伴自己左右。」正因如此，待藍瓊纓完成學業後，賭王即按《大清律例》迎娶她，之後藍瓊纓常伴賭王身邊，對內安家對外陪同應酬，兩人在Ball場出雙入對，常在舞池展現驚人默契，獲「舞帝、舞后」美譽。

及至1971年10月7日，香港正式實施《修訂婚姻制度條例》，推行「一夫一妻制」，澳門隨港廢除《大清律例》，自此一夫多妻成絕響。惟風流多情的賭王，先與本為元配看護的陳婉珍生情，其後再跟舞藝出眾的四太梁安琪擦出愛火花。

賭王晚年與四太可說出雙入對，被指備受寵愛。（資料圖片）

賭王在法律上雖不能給予名份，但除了在婚書上簽紙，賭王透過擺酒的方式對外宣示她們的「姨太太」的身份，其中三太於1985年入門，而四太則在1989年成為何家一份子。歷年來四房太太為何鴻燊共誕下16名子女，其後開枝散葉產子誕孫，令賭王兒孫滿堂。