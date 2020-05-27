澳洲女獄警涉與囚犯獄中5度性交被捕　男友曾入獄與幫會有聯繫

澳洲一名女獄警近日被指在監獄內與一名男子多次發生性行為，又走私各種違禁品到監獄，案件曝光後，她已經被當地警方拘捕調查。更誇張的是，當局指獄警的現任男友亦曾入獄，懷疑兩人早在監獄中私通。

澳洲監獄女警古德溫（Melissa Goodwin）被指在洲內最大的監獄內，在5個不同場合與1名囚犯發生性行為。（YouTube「9 News Australia」短片截圖）

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澳洲監獄女警古德溫（Melissa Goodwin）現年25歲，業餘是一名專業健美小姐。她被指在新南威爾斯州州內最大的監獄，在5個不同場合與1名囚犯發生性行為。現時該名囚犯因為保安問題及與其他人士有染，被轉送至其他監獄。報道指古德溫與囚犯的關係已經持續約7個月，追溯至去年11月，直至近日因為有人通風報信才開始調查。

警方於周一（25日）拘捕古德溫，指控她曾經帶違禁品給21歲的囚犯朗登（Corey London），當中包括香煙、打火機、香口膠。古德溫被捕時亦被新南威爾斯州懲教部門指控她與饒舌歌手華拉利（Caleb Valeri）有情侶關係。華拉利是釋囚，但他被指與電單車幫會（Outlaw Motor Cycle Gang）有關聯，該幫會或有朋友現正在監獄服刑。

（News.com.au）